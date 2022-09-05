Фигуранты дела о покушении на Лукашенко получили до 11 лет колонии

Обвиняемые в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко получили от двух с половиной до 11 лет лишения свободы. Фигурантов дела задержали в апреле прошлого года, судебный процесс начался в конце июля

Юрий Зенкович (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

В Белоруссии огласили обвинительный приговор по делу о попытке госпереворота, его фигуранты получили от двух с половиной до 11 лет лишения свободы, передает БелТА.

По версии следствия, обвиняемые готовили покушение на белорусского президента Александра Лукашенко и его семью, однако в апреле прошлого года их задержали.

Минский суд назначил бывшему юристу Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы, а литературоведу и политтехнологу Александру Федуте и лидеру белорусской оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорию Костусеву по десять лет тюрьмы. Все трое будут отбывать наказание в колониях усиленного режима.

Помимо статьи о попытке захвата власти (ч.1 ст. 357 УК) Зенкович также обвинялся по ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им), ч. 3 ст. 361 (призывы к захвату государственной власти) и ч. 3 ст. 361 (разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц), отмечает агентство.

Еще двое фигурантов дела — сотрудница минского отделения фирмы Зенковича Ольга Голубович и дальнобойщик, активист Денис Кравчук — получили по два с половиной года лишения свободы. Их обвиняли по ч. 1 ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Решение суда первой инстанции неокончательное и может быть обжаловано или опротестовано в установленном порядке.

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В середине апреля Лукашенко рассказал, что на него и его сыновей готовилось покушение. По словам белорусского лидера, переворот готовился с участием иностранных спецслужб, в том числе США. В Госдепе обвинения в причастности к готовившемуся покушению отвергли.

Белорусский КГБ сообщил о возбуждении первого в истории республики дела о попытке захвата власти в апреле прошлого года. Сотрудники ведомства совместно с российской ФСБ 17 апреля задержали Зенковича и Федуту в Москве, где те встретились с некоторыми генералами белорусских вооруженных сил. Покушение планировалось на 9 мая.

Согласно данным ФСБ, обвиняемые на встречу принесли поименный список людей, которых планировались устранить или лишить свободы, а сведения о высокопоставленных должностных лицах они получили от хакеров. Российская спецслужба поделилась кадрами оперативной съемки задержания, на которых Зенкович излагает план действий: убить «главного», блокировать военных и ОМОН, захватить радиостанцию и телеканал, чтобы распространить обращение. Он отмечал, что нужно блокировать Минск, чтобы не было возможности ввести в город внешние войска.

Зенкович и Федута заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. По их словам, после переворота Белоруссия должна стать инкубатором для «выращивания демократии» по опыту Польши. «Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», — отметил Зенкович. Генералам, с которыми встречались обвиняемые, предлагалось присвоить себе имущество Лукашенко.

Процесс по делу о «заговоре с целью захвата власти» в Белоруссии начался 29 июля этого года. В его рамках показания давал бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta (признан террористической организацией и запрещен в республике) Роман Протасевич. Он говорил, что был «передаточным звеном» между «заговорщиками» и штабом бывшей соперницы президента Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской. По словам Протасевича, поскольку «марши и хождения уже провалились», обвиняемые «видели один вариант свержения власти — силовой с участием военных».

В ходе процесса Зенкович, Голубович и Кравчук полностью признали вину, Федута — частично. Костусев вину не признал.