Фигуранты дела о покушении на Лукашенко получили до 11 лет колонии

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 16:37
Международные расчеты в криптовалюте. Решение проблем или иллюзия Крипто, 17:17
Что такое цифровой строительный аудит и зачем он нужен РБК и S+Консалтинг, 17:11
Еврокомиссия подписала с Украиной соглашение о помощи на €500 млн Политика, 17:08
Как Иван Сафронов выслушал свой приговор. Видео Общество, 17:08
Макрон назвал уход России с ЗАЭС единственным путем к безопасности Политика, 17:01
В Восточном форуме примут участие делегации из 67 стран Политика, 16:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:48
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 16:48
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Фигуристку Косторную госпитализировали перед операцией Спорт, 16:43
Цены на газ аномально высоки. Что будет с российскими газовыми компаниями Инвестиции, 16:40
Дело не в деньгах: как измерить онлайн-репутацию компании Pro, 16:36
Фигуристка Забияко рассказала о жизни в «домострое» до каминг-аута Спорт, 16:25
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 16:25
Защита Ивана Сафронова обжалует приговор Политика, 16:24
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Фигуранты дела о покушении на Лукашенко получили до 11 лет колонии

Обвиняемые в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко получили от двух с половиной до 11 лет лишения свободы. Фигурантов дела задержали в апреле прошлого года, судебный процесс начался в конце июля
Юрий Зенкович
Юрий Зенкович (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

В Белоруссии огласили обвинительный приговор по делу о попытке госпереворота, его фигуранты получили от двух с половиной до 11 лет лишения свободы, передает БелТА.

По версии следствия, обвиняемые готовили покушение на белорусского президента Александра Лукашенко и его семью, однако в апреле прошлого года их задержали.

Минский суд назначил бывшему юристу Юрию Зенковичу 11 лет лишения свободы, а литературоведу и политтехнологу Александру Федуте и лидеру белорусской оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорию Костусеву по десять лет тюрьмы. Все трое будут отбывать наказание в колониях усиленного режима.

Помимо статьи о попытке захвата власти (ч.1 ст. 357 УК) Зенкович также обвинялся по ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования и руководство им), ч. 3 ст. 361 (призывы к захвату государственной власти) и ч. 3 ст. 361 (разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц), отмечает агентство.

Еще двое фигурантов дела — сотрудница минского отделения фирмы Зенковича Ольга Голубович и дальнобойщик, активист Денис Кравчук — получили по два с половиной года лишения свободы. Их обвиняли по ч. 1 ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Решение суда первой инстанции неокончательное и может быть обжаловано или опротестовано в установленном порядке.

Протасевич дал показания по делу о «захвате власти»
Политика
Роман Протасевич

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж
Инструкции
Pro
Фото: Duolingo Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки»
Статьи
Pro
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Газировка и пицца: почему хоккеист Александр Овечкин против диет
Статьи
Pro
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис
Статьи
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Фото: Charlie Riedel / AP Имя нам регион: удаленка заменяет в компаниях москвичей провинциалами
Статьи

В середине апреля Лукашенко рассказал, что на него и его сыновей готовилось покушение. По словам белорусского лидера, переворот готовился с участием иностранных спецслужб, в том числе США. В Госдепе обвинения в причастности к готовившемуся покушению отвергли.

Белорусский КГБ сообщил о возбуждении первого в истории республики дела о попытке захвата власти в апреле прошлого года. Сотрудники ведомства совместно с российской ФСБ 17 апреля задержали Зенковича и Федуту в Москве, где те встретились с некоторыми генералами белорусских вооруженных сил. Покушение планировалось на 9 мая.

Согласно данным ФСБ, обвиняемые на встречу принесли поименный список людей, которых планировались устранить или лишить свободы, а сведения о высокопоставленных должностных лицах они получили от хакеров. Российская спецслужба поделилась кадрами оперативной съемки задержания, на которых Зенкович излагает план действий: убить «главного», блокировать военных и ОМОН, захватить радиостанцию и телеканал, чтобы распространить обращение. Он отмечал, что нужно блокировать Минск, чтобы не было возможности ввести в город внешние войска.

Зенкович и Федута заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. По их словам, после переворота Белоруссия должна стать инкубатором для «выращивания демократии» по опыту Польши. «Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», — отметил Зенкович. Генералам, с которыми встречались обвиняемые, предлагалось присвоить себе имущество Лукашенко.

Процесс по делу о «заговоре с целью захвата власти» в Белоруссии начался 29 июля этого года. В его рамках показания давал бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta (признан террористической организацией и запрещен в республике) Роман Протасевич. Он говорил, что был «передаточным звеном» между «заговорщиками» и штабом бывшей соперницы президента Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской. По словам Протасевича, поскольку «марши и хождения уже провалились», обвиняемые «видели один вариант свержения власти — силовой с участием военных».

В ходе процесса Зенкович, Голубович и Кравчук полностью признали вину, Федута — частично. Костусев вину не признал.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Лукашенко Белоруссия госпереворот покушение на убийство
Материалы по теме
Протасевич дал показания по делу о «захвате власти»
Политика
Планировавшие переворот в Белоруссии заявили о взломе серверов МВД и КГБ
Политика
ФСБ сообщила о задержании в Москве готовивших военный переворот в Минске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter