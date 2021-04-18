КГБ сообщил о первом в истории Белоруссии деле о попытке захвата власти

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by )

В Белоруссии впервые возбудили уголовное дело о заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем после попытки военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко и его семью. Об этом сообщил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК — это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Белоруссии не было», — отметил он, уточнив, что по ч. 1 этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Накануне Лукашенко рассказал, что на него и его сыновей готовилось покушение. По данным КГБ, заговорщики хотели захватить власть и убить главу государства и членов его семьи. По словам белорусского лидера, переворот готовился с участием иностранных спецслужб, в том числе США.

Сотрудники ФСБ совместно с КГБ задержали в Москве Юрия Зенковича (у него двойное гражданство — Белоруссии и США) и белоруса Александра Федуту, которые, по данным властей, готовили заговор против президента. Задержанные обсуждали свой замысел в переписке в одном из мессенджеров. Переворот планировалось совершить 9 мая.