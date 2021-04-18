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КГБ сообщил о первом в истории Белоруссии деле о попытке захвата власти

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by )

В Белоруссии впервые возбудили уголовное дело о заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем после попытки военного переворота и покушения на президента Александра Лукашенко и его семью. Об этом сообщил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 357 УК — это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем. Подобных дел в истории суверенной Белоруссии не было», — отметил он, уточнив, что по ч. 1 этой статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Накануне Лукашенко рассказал, что на него и его сыновей готовилось покушение. По данным КГБ, заговорщики хотели захватить власть и убить главу государства и членов его семьи. По словам белорусского лидера, переворот готовился с участием иностранных спецслужб, в том числе США.

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Александр Лукашенко

Сотрудники ФСБ совместно с КГБ задержали в Москве Юрия Зенковича (у него двойное гражданство — Белоруссии и США) и белоруса Александра Федуту, которые, по данным властей, готовили заговор против президента. Задержанные обсуждали свой замысел в переписке в одном из мессенджеров. Переворот планировалось совершить 9 мая.

В одном из ресторанов российской столицы участники заговора встречались с некоторыми белорусскими генералами. Встречей руководили из Соединенных Штатов и Польши, сообщили в ФСБ. По словам Бычека, Зенкович связан с американскими спецслужбами.

В Госдепартаменте назвали ложью предположения о причастности Вашингтона к попытке переворота и покушения на Лукашенко. Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская считает это провокацией, в которую спецслужбы двух стран втянули белорусов и американцев.

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