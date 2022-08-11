Протасевич дал показания по делу о «захвате власти»

Роман Протасевич (Фото: Reuters)

Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta (признан террористической организацией и запрещен в республике) Роман Протасевич дал показания в суде по делу о «попытке переворота», сообщил «Sputnik Беларусь».

По словам Протасевича, он был «передаточным звеном» между «заговорщиками» и штабом бывшей соперницы президента Александра Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.

«Заговорщики» планировали встречу с представителями штаба Тихановской в Стамбуле или Москве, Европу они не рассматривали из-за COVID-ограничений, заявил бывший главред. По его словам, поскольку «марши и хождения уже провалились», обвиняемые «видели один вариант свержения власти — силовой с участием военных».

Процесс по делу о «заговоре с целью захвата власти» в Белоруссии начался 29 июля. Обвиняемыми по делу проходят пять человек: лидер белорусской оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев, литературовед и политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист, дальнобойщик Денис Кравчук.

17 апреля, через несколько дней после ареста основных подозреваемых, Лукашенко заявил, что группа лиц планировала покушение на него и его детей. По его словам, в подготовке покушения участвовали спецслужбы США.

Зенкович, Голубович и Кравчук полностью признали вину, Федута — частично. Костусев вину не признал.