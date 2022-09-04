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В Запорожской области назвали предварительную дату отъезда миссии МАГАТЭ

Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Члены миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), по предварительным данным, покинут Запорожскую АЭС во вторник, 6 сентября, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Касательно миссии. Она в рабочем порядке у нас находится до пятого числа предварительно, то есть завтра еще работают, а шестого выдвигаются. Это пока предварительно. Могут свое пребывание продлить», — сказал Рогов (цитата по ТАСС).

Он также рассказал, что на данный момент и в Энергодаре, и на самой станции спокойно, обстрелов нет.

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Рафаэль Гросси

Запорожская АЭС с конца февраля находится под контролем российских военных, которые регулярно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. 1 сентября на станцию прибыли эксперты МАГАТЭ во главе с генеральным директором организации Рафаэлем Гросси.

Гросси покинул станцию и 2 сентября после возвращения с Украины дал пресс-конференцию в аэропорту Вены (в австрийской столице находится штаб-квартира МАГАТЭ). Он сообщил о нарушении целостности здания АЭС, в частности заявил о следах обстрелов и дырок от них. Гросси также рассказал, что на станции находятся шесть сотрудников организации, двое из них останутся там на постоянной основе.

«Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции — она не изменилась, — но дальнейшее присутствие МАГАТЭ будет иметь первостепенное значение для стабилизации ситуации», — говорится в заявлении главы МАГАТЭ.

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Он указал, что члены миссии проведут детальную оценку физического ущерба объектам станции, работоспособности основных и резервных систем и условий труда персонала АЭС. Гросси пообещал предоставить доклад о поездке на следующей неделе.

Теги
Запорожская АЭС Запорожская область МАГАТЭ миссия Военная операция на Украине
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