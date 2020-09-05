Политика , 05 сен, 03:15
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Власти США допустили внесение китайской компании SMIC в черный список
Власти США рассматривают вариант добавления в черный список китайского производителя полупроводниковой продукции SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Пентагона.
Сейчас министерство обороны работает с другими ведомствами, чтобы определить, следует ли предпринимать шаги против SMIC, передает агентство.
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