Попмео назвал Китай самой опасной страной в мире

Госсекретарь США Майкл Помпео счел Коммунистическую партию Китая более опасной для Америки, чем российское и иранское правительство. Об этом он заявил в интервью телеканалу FoxNews.

«Самая большая угроза для Соединенных Штатов исходит от Коммунистической партии Китая», — сказал он, — «Коммунистическая партия наращивает свои вооруженные силы и проникла в США так, как этого никогда не делала Россия».

Помпео также подчеркнул, что об этом свидетельствую разведывательные данные, с которыми он ознакомился.

В июле госсекретарь заявил, что Китай в отношениях с США повторяет ошибки СССР. Например, отчуждает союзников, отрицает право собственности и не соблюдает законы. Кроме того, Помпео охарактеризовал американско-китайские отношения как современную холодную войну. По его мнению, «миссией нашего времени» является защита свобод от коммунистов Китая.