Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 73,86 (+0,27) Инвестиции, 02 сен, 13:05
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 87,74 (-0,42) Инвестиции, 02 сен, 13:05
New York Post назвала Киев российским городом Общество, 08:23 Попмео назвал Китай самой опасной страной в мире Политика, 08:18 Эксперты заметили потерю интереса россиян к спортзалам на фоне пандемии Общество, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 сентября Общество, 07:27 Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х Общество, 07:24 В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком Общество, 07:16 НАТО и ЕС потребовали у Москвы расследовать отравление Навального Политика, 06:47 Самый высокооплачиваемый актер мира сообщил о заражении коронавирусом Общество, 06:05 Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года» Экономика, 06:00 Байден раскритиковал Трампа за молчание о ситуации с Навальным Политика, 05:58 В Вашингтоне полицейский застрелил афроамериканца Общество, 05:51 СМИ узнали об отказе МВД поддержать онлайн-продажу алкоголя Бизнес, 05:28 Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны Политика, 05:16
Политика ,  
0 

Попмео назвал Китай самой опасной страной в мире

Госсекретарь США Майкл Помпео счел Коммунистическую партию Китая более опасной для Америки, чем российское и иранское правительство. Об этом он заявил в интервью телеканалу FoxNews.

«Самая большая угроза для Соединенных Штатов исходит от Коммунистической партии Китая», — сказал он, — «Коммунистическая партия наращивает свои вооруженные силы и проникла в США так, как этого никогда не делала Россия».

Помпео заявил об ужесточении политики в отношении китайских приложений
Политика


Помпео также подчеркнул, что об этом свидетельствую разведывательные данные, с которыми он ознакомился.

В июле госсекретарь заявил, что Китай в отношениях с США повторяет ошибки СССР. Например, отчуждает союзников, отрицает право собственности и не соблюдает законы. Кроме того, Помпео охарактеризовал американско-китайские отношения как современную холодную войну. По его мнению, «миссией нашего времени» является защита свобод от коммунистов Китая.

Теги: США, Китай, Майк Помпео, Иран
Материалы по теме
США заподозрили Россию в распространении слухов о здоровье Байдена
Политика
Помпео потребовал от Минска освободить задержанного гражданина США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter