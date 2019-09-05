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Доллар/Рубль ₽65 (-1,69%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+14,59%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
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Военная операция в Сирии ,  
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Минобороны опровергло данные о гибели троих спецназовцев в Сирии
О погибших российских военнослужащих ранее сообщали сирийские СМИ и газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Еще двое, по их данным, были ранены осколками разорвавшихся мин

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«Никаких «российских наблюдательных постов» в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности», — отметили там.

Политика
СМИ сообщили о гибели в Сирии троих российских военнослужащих

О гибели российских военнослужащих ранее в четверг, 5 сентября, сообщили Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник. Причиной смерти спецназовцев стал взрыв двух гранат неподалеку от наблюдательного поста в районе населенного пункта Джурин, находящегося в зоне деэскалации Идлиб, указывает собеседник газеты. По его данным, еще два офицера российских Вооруженных сил получили осколочные ранения.

Политика
Список погибших россиян с начала кампании ВКС в Сирии

Авторы: Анна Трунина, Инна Сидоркова
Теги: Сирия, Минобороны, Россия
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СМИ сообщили о гибели в Сирии троих российских военнослужащих
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