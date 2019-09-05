СМИ сообщили о гибели в Сирии троих российских военнослужащих

СМИ сообщили о гибели в Сирии троих российских военнослужащих

Еще как минимум два офицера Вооруженных сил России получили сильные ранения от разрыва мин. Минобороны эти данные опровергает

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / picture-alliance / ТАСС

В Сирии в зоне деэскалации неподалеку от Идлиба погибли трое российских военных. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Сирийские боевики из «Национального фронта освобождения» опубликовали заявление, что несколько российских спецназовцев убиты или ранены в Восточном Идлибе, передает Almasdar News.

По данным «Ведомостей», вечером 4 сентября в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации группа из восьми человек двигалась в опорный пункт, не пересекая линии конфликта. За 30 м от наблюдательного поста взорвались две мины, осколки которых смертельно ранили трех спецназовцев и тяжело ранили еще двоих.

Позднее в Минобороны опровергли данные о гибели российских военнослужащих в Идлибе.