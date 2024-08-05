Фирташ подал иск к Зеленскому из-за санкций

Бизнесмен оспаривает санкции, которые Киев применяет к нему с июня. Они действовали и ранее, но летом перечень сократили

Дмитрий Фирташ (Фото: dmitryfirtash.com)

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ подал иск, оспаривающий применение санкций, введенных против него указом президента страны Владимира Зеленского, передает издание «Главком» со ссылкой на данные госпортала «Судебная власть Украины».

Верховный суд Украины принял к рассмотрению иск Фирташа 29 июля. Бизнесмен пытается оспорить президентский указ от 24 июня 2024 года, которым Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении против него персональных санкций.

Документ предусматривает применение в отношении предпринимателя 11 видов ограничений в течение десяти лет. Это:

блокирование активов;

запрет торговых операций;

запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

запрет вывода капитала за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование лицензий, в том числе на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

лишение государственных наград Украины и другие ограничения.

В июне 2021 года СНБО ранее вводил санкции в отношении Фирташа сроком на три года. Тогда решение предусматривало 13 видов ограничений — полный пакет санкций, который может применить Украина. В июне 2024 года с бизнесмена сняли два вида санкций.

Это второй иск Фирташа, оспаривающий введенные санкции. Таким же образом он пытался оспорить первую версию ограничений, введенных еще в 2021 году. Обращение до сих пор находится на рассмотрении, в апреле 2023 года процесс перевели в закрытый режим в части исследования доказательств, составляющих гостайну.

Как пояснял бывший глава СНБО Украины Алексей Данилов, санкции в отношении бизнесмена были введены после того, как украинская разведка выяснила, что тот участвовал в титановом бизнесе и поставках сырья, которое шло на российские военные предприятия. В мае 2022 года украинское правительство передало «Нафтогазу» 26 операторов газораспределительных систем, принадлежавших Фирташу. До этого на долю компаний бизнесмена приходилось 70% рынка бытовых потребителей газа в стране.

В мае 2023 года СБУ и бюро экономической безопасности Украины вручили Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний подозрения: предпринимателя заподозрили в махинациях с топливом, которые нанесли бюджету ущерб в 18 млрд грн (более $437 млн).

Фирташ — основатель и владелец Group DF, группы компаний с активами в энергетике, банковском секторе и химической промышленности. В марте 2014 года его задержали в Австрии по запросу США, но спустя неделю отпустили под залог на сумму около €125 млн. С тех пор он ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты, судебные процессы продолжаются до сих пор. Фирташ проживает в Вене.