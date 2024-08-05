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Военная операция на Украине ,  
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Антонов заявил о дискуссиях о поставке оружия недружественным США странам

Антонов: Россия обсуждала с США поставки оружия в недружественные для них страны
Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон воспринял возможность поставок недружественным США странам «крайне негативно», отметил посол России. Путин допускал поставку оружия в регионы, откуда можно ударить по объектам стран, отправляющих оружие Киеву
Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости
Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Представители России на консультациях с США неоднократно затрагивали вопрос о возможности поставок российского оружия недружественным для Вашингтона странам. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в интервью ТАСС.

По словам дипломата, слова президента России Владимира Путина о том, что Москва допускает поставку дальнобойного оружия в регионы, откуда будут наноситься удары по объектам государств, поставляющих Украине оружие, в Вашингтоне восприняли «крайне негативно».

«Этот вопрос поднимался российской стороной несколько раз в различного рода консультациях, в том числе мною лично», — отметил посол.

Россия не может согласиться с логикой, по которой поставки оружия Украине для применения против российских военных допустимы, а поставки Москвой оружия недружественным США государствам являются путем к эскалации и преднамеренному ухудшению российско-американских отношений, заключил он.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

О том, что Москва может поставить свое вооружение в регионы мира, из которых будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Украине оружие, Путин заявил на встрече с представителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в начале июня.

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — задал вопрос глава государства. По словам Путина, такой ответ «может быть асимметричным».

Кремль отказался обозначать регионы возможных поставок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявление Путина «четким» и «недвусмысленным» и обратил внимание на его распространение в мировых СМИ.

«Оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают», — говорил он.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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