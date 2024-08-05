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Политика ,  
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СК сообщил о генерал-майоре в деле директора парка «Патриот»

Шестеров и директор парка «Патриот» Ахмедов проходят по делу о мошенничестве. Их подозревают в причастности к хищению средств, выделенных на поддержку работы парка «Патриот»
Вячеслав&nbsp;Ахмедов (справа)
Вячеслав Ахмедов (справа) (Фото: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»)

В рамках дела о мошенничестве в парке «Патриот» задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ее слова приводит пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Источник РБК, знакомый с ходом оперативных мероприятий, а также источник, близкий к руководству, ранее сообщили о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова в рамках расследования уголовного дела. Его арестовали, рассказала представитель СК.

Как сообщила Петренко, дело в отношении должностных лиц парка и конгрессно-выставочного центра «Патриот» завели по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Сейчас решается вопрос об избрании Шестерову меры пресечения.

Силовики задержали директора парка «Патриот»
Общество
Вячеслав Ахмедов

Следствие полагает, что Ахмедов и Шестеров вместе с другими соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на поддержание работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. По данным издания «Постньюс», часть сотрудников отправили на допрос с рабочих мест.

В июле силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили следственные действия. ТАСС писал со ссылкой на правоохранительные органы, что приезд следователей был связан с хищением 40 млн руб. Тогда же источники сообщили агентству, что силовики изымали документы и вели работу с Ахмедовым.

По данным Mash, следственные действия, проведенные в парке в июле, были связаны с бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым, который с апреля находится в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Собеседники ТАСС в правоохранительных органах сказали, что дело Иванова не имеет к этому отношения, а защита экс-замминистра заявила, что ничего не знает о происходящем в «Патриоте».

Парк «Патриот» рядом с подмосковной Кубинкой открылся в 2015 году, его общая площадь составляет 3,5 тыс. га. На территории находятся главный храм вооруженных сил, музеи, отель, зона реконструкции исторических событий, «партизанская деревня». Иванов, который с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны, занимался в том числе строительством парка.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Парк патриот мошенничество Вячеслав Ахмедов Владимир Шестеров
Материалы по теме
Силовики задержали директора парка «Патриот»
Общество
ТАСС связал приезд следователей в «Патриот» с хищением 40 млн руб.
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В парке «Патриот» начались следственные действия
Политика
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