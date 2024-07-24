ТАСС связал приезд следователей в «Патриот» с хищением 40 млн руб.
Следственные действия в парке «Патриот» связаны с хищением более 40 млн руб. при госзакупках, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам источника агентства, следователи изымают документы и работают с директором парка Вячеславом Ахмедовым.
Телеграм-канал Mash писал, что следственные действия связаны с бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым, который с апреля находится в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
Собеседники ТАСС в правоохранительных органах сказали, что дело Иванова не имеет к этому отношения, а защита экс-замминистра заявила, что ничего не знает о происходящем в «Патриоте».
Парк «Патриот» в подмосковной Кубинке открылся в 2015 году, его общая площадь составляет на 3,5 тыс. гектаров. На территории находятся главный храм Вооруженных сил, музеи, отель, зона реконструкции исторических событий, «партизанская деревня». Иванов, который с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны, занимался в том числе строительством парка.
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