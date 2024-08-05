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Ким Чен Ын передал погранвойскам 250 установок для новых ракет

Ким Чен Ын передал погранвойскам 250 установок для новых баллистических ракет
Северокорейские погранвойска получили на вооружение 250 пусковых установок для новых баллистических ракет. Торжественная церемония прошла в Пхеньяне. Ким Чен Ын назвал новую технику «ключевым наступательным оружием» армии

В Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым частям 250 пусковых установок для новых баллистических ракет, в ней принял участие лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Какие именно ракеты будут запускаться с установок, не уточняется.

Перед церемонией он осмотрел пусковые установки, которые «вводятся в строй в качестве нового ключевого наступательного оружия вооруженных сил КНДР», и затем отдал приказ передать их погранвойскам.

Ким Чен Ын назвал новую технику «еще одной ступенькой для придания огромной жизненной силы названию КНДР и национальному флагу и резкого повышения национального престижа КНДР, которая будет демонстрировать мощь в качестве мощного меча для защиты национального суверенитета и обеспечения мира».

Как заявил секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Чхун Рен, новое оружие лично спроектировал Ким Чен Ын.

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Фото:KCNA / Reuters

С начала года Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет. Некоторыми из них, например, запуском твердотопливной баллистической ракеты «Хвасонпхо-16Б» с гиперзвуковой планирующей боеголовкой в апреле, руководил Ким Чен Ын.

В начале июля главное управление ракетостроения Северной Кореи провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5». У новой ракеты есть сверхкрупная боеголовка весом 4,5 т. Максимальная дальность ракеты — 500 км.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Северная Корея КНДР Ким Чен Ын баллистическая ракета
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