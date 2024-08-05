Ким Чен Ын передал погранвойскам 250 установок для новых ракет
В Пхеньяне состоялась торжественная церемония передачи пограничным передовым частям 250 пусковых установок для новых баллистических ракет, в ней принял участие лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Какие именно ракеты будут запускаться с установок, не уточняется.
Перед церемонией он осмотрел пусковые установки, которые «вводятся в строй в качестве нового ключевого наступательного оружия вооруженных сил КНДР», и затем отдал приказ передать их погранвойскам.
Ким Чен Ын назвал новую технику «еще одной ступенькой для придания огромной жизненной силы названию КНДР и национальному флагу и резкого повышения национального престижа КНДР, которая будет демонстрировать мощь в качестве мощного меча для защиты национального суверенитета и обеспечения мира».
Как заявил секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Чхун Рен, новое оружие лично спроектировал Ким Чен Ын.
С начала года Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет. Некоторыми из них, например, запуском твердотопливной баллистической ракеты «Хвасонпхо-16Б» с гиперзвуковой планирующей боеголовкой в апреле, руководил Ким Чен Ын.
В начале июля главное управление ракетостроения Северной Кореи провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5». У новой ракеты есть сверхкрупная боеголовка весом 4,5 т. Максимальная дальность ракеты — 500 км.
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