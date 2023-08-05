Флот обнаружил морской беспилотник у акватории Севастополя

Временно ограничено движение водного транспорта из Балаклавы и обратно, эвакуация с пляжей не требуется, заявил глава города Михаил Развожаев

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В море неподалеку от Севастополя обнаружен движущийся морской беспилотник, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. Сейчас флот пытается его уничтожить.

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — сообщил Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что отдыхающим эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. В то же время «спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно», отметил глава Севастополя. По его словам, ограничение на движение водного транспорта будет снято ориентировочно после 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

Вечером 4 августа на подходе к Керченскому проливу получил повреждение танкер Sig. Это произошло, предположительно, в результате атаки морского дрона, сообщали в Росморречфлоте. Никто не пострадал. О том, что танкер оказался поврежден в результате атаки ВСУ, до этого сообщал Морской спасательно-координационный центр в Новороссийске, не уточняя деталей.

В ночь на 5 августа на Крымскому мосту перекрывали движение. В то же время советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что атаки непосредственно на мост и взрывов в его районе не было.

Глава СБУ Василий Малюк назвал атаку на танкер «спецоперацией» Киева. Он счел такие действия «полностью законными» и заявил, что они совершаются «в территориальных водах Украины». Атаку дрона, который нес 450 кг тротила, совместно организовали СБУ и ВМС Украины, сказал источник Би-би-си в украинской спецслужбе.

В ночь на 4 августа в Новороссийске были уничтожены два беспилотных катера ВСУ, которые пытались атаковать военно-морскую базу, заявили в Минобороны. Позже в министерстве сообщали, что той же ночью были пресечены попытки Киева атаковать объекты на территории Крыма. Десять беспилотников были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщали в ведомстве.

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2 августа Минобороны объявило о запрете на движение надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов в Керченском проливе в ночное время. Исключение сделано для кораблей ФСБ, Росгвардии, а также для отдельных судов в светлое время суток.