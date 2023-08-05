branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Турция депортировала двух россиян за аренду водных скутеров без лицензии Общество, 13:11
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:42
Медведев призвал принять «окончательное решение» по зерновой сделке Политика, 12:33
«Манчестер Сити» совершил самый дорогой трансфер защитника в истории Спорт, 12:31
В Нижегородской области пьяный полицейский сбил подростка Общество, 12:15
Флот обнаружил морской беспилотник у акватории Севастополя Политика, 12:10
«Не ценили в России». Что говорят о решении Самоделкиной сменить сборную Спорт, 12:05
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Telegraaf узнала о запрете сделки с клубом из России из-за «аморальности» Спорт, 12:04
Число туристов в российских отелях на 15% превысило допандемийный уровень Бизнес, 12:00
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Одноклубник Леброна согласовал контракт с «Лейкерс» с рекордной зарплатой Спорт, 11:58
Россия в июле стала вторым по объемам поставщиком газа в Испанию Экономика, 11:41
«Ъ» узнал о школьнице в деле готовивших покушение на Собчак и Симоньян Общество, 11:28
Экс-премьера Пакистана приговорили к трем годам, несмотря на протесты Политика, 11:27
Политика ,  
0 

Флот обнаружил морской беспилотник у акватории Севастополя

Развожаев: у акватории Севастополя флот засек морской беспилотник
Временно ограничено движение водного транспорта из Балаклавы и обратно, эвакуация с пляжей не требуется, заявил глава города Михаил Развожаев
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В море неподалеку от Севастополя обнаружен движущийся морской беспилотник, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев. Сейчас флот пытается его уничтожить.

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — сообщил Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что отдыхающим эвакуироваться с пляжей не надо, ситуация находится полностью под контролем флота. В то же время «спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно», отметил глава Севастополя. По его словам, ограничение на движение водного транспорта будет снято ориентировочно после 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

Вечером 4 августа на подходе к Керченскому проливу получил повреждение танкер Sig. Это произошло, предположительно, в результате атаки морского дрона, сообщали в Росморречфлоте. Никто не пострадал. О том, что танкер оказался поврежден в результате атаки ВСУ, до этого сообщал Морской спасательно-координационный центр в Новороссийске, не уточняя деталей.

В ночь на 5 августа на Крымскому мосту перекрывали движение. В то же время советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что атаки непосредственно на мост и взрывов в его районе не было.

Глава СБУ Василий Малюк назвал атаку на танкер «спецоперацией» Киева. Он счел такие действия «полностью законными» и заявил, что они совершаются «в территориальных водах Украины». Атаку дрона, который нес 450 кг тротила, совместно организовали СБУ и ВМС Украины, сказал источник Би-би-си в украинской спецслужбе.

В ночь на 4 августа в Новороссийске были уничтожены два беспилотных катера ВСУ, которые пытались атаковать военно-морскую базу, заявили в Минобороны. Позже в министерстве сообщали, что той же ночью были пресечены попытки Киева атаковать объекты на территории Крыма. Десять беспилотников были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщали в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Чем соленые огурцы полезны для здоровья кишечника
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Терпению конец: на Западе массово сокращают директоров по толерантности
«Девятипалая экономика». Как якудза помогли триумфу японского бизнеса

Флот обнаружил морской беспилотник у акватории Севастополя
Video

2 августа Минобороны объявило о запрете на движение надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов в Керченском проливе в ночное время. Исключение сделано для кораблей ФСБ, Росгвардии, а также для отдельных судов в светлое время суток.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Севастополь беспилотники Михаил Развожаев
Материалы по теме
Балицкий сообщил о ночной атаке беспилотников вблизи Бердянска
Политика
Минобороны обвинило Украину в атаке беспилотников в Калужской области
Политика
Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородской области
Политика