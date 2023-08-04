Мэр Копайгородский: в акватории Сочи усилят меры безопасности после атаки в Новороссийске

В акватории Сочи усилят меры безопасности после атаки в Новороссийске

Ночью беспилотные катера атаковали военную базу в Новороссийске, власти Сочи решили усовершенствовать меры защиты, уделив особое внимание причалам, а также установить дополнительные камеры видеонаблюдения

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Власти Сочи обсудили с главами силовых ведомств «комплекс дополнительных мероприятий» по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры Сочи, сообщил мэр Алексей Копайгородский в телеграм-канале.



«Межведомственная рабочая группа совершенствует меры защиты, учитывая опыт других черноморских портовых городов. Усиливаем периметр безопасности морского порта. Особое внимание комплексу причалов. На учете в Сочи стоит более 2,5 тыс. маломерных судов. Летом это популярный транспорт для прогулок и экскурсий», — добавил глава города.

В Сочи увеличат количество камер видеонаблюдения (сейчас их около 3 тыс.), власти заявляют, что благодаря им контролируют происходящее на пляжной полосе. Сейчас в городе отдыхают свыше 200 тыс. туристов, уточнил Копайгородский.

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Утром Минобороны России сообщило о попытке двух украинских беспилотных катеров атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Их заметили и уничтожили экипажи большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и противодиверсионного катера «Суворовец». Никто не пострадал, повреждений нет, утверждает краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

Этой ночью беспилотники совершили атаку на объекты на территории Крыма. Минобороны отчиталось об уничтожении десяти беспилотников и подавлении еще трех силами РЭБ, пострадавших и разрушений не было. В правительстве Крыма писали о работе ПВО в нескольких районах полуострова, телеграм-каналы Mash и Shot писали о взрывах в Феодосии, на опубликованных видеозаписях видно пролетающий в небе объект, а через несколько секунд слышен взрыв.