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Теракт на Крымском мосту ,  
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Спасатели сообщили про 11 человек на борту танкера в Керченском проливе

На поврежденном танкере в Керченском проливе находятся 11 человек
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Теракт на Крымском мосту

На поврежденном танкере в Керченском заливе находятся 11 человек, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.

«11 человек. Пострадавших нет. С судна их не снимали», — говорится в сообщении.

В МСКЦ добавили, что разлива топлива на танкере нет.

Ночью 5 августа несколько телеграм-каналов со ссылкой на очевидцев сообщили о звуках взрывов в районе Керченского пролива. «Осторожно, новости» написал, что, по предварительным данным, из-за атаки дронов повреждения получил танкер Sig. Brief сообщил, что инцидент произошел на расстоянии 32 миль (более 50 км) от Керченского пролива, танкер в это время стоял на якорной стоянке.

В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска сообщили ТАСС, что в Керченском проливе во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины был поврежден танкер, а именно машинное отделение судна. Экипаж не пострадал и находится в безопасности. К месту ЧП прибыли два буксира.

 

Теги
Крымский мост Крым танкер Керчь
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