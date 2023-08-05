На поврежденном танкере в Керченском проливе находятся 11 человек

Спасатели сообщили про 11 человек на борту танкера в Керченском проливе

На поврежденном танкере в Керченском заливе находятся 11 человек, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска.

«11 человек. Пострадавших нет. С судна их не снимали», — говорится в сообщении.

В МСКЦ добавили, что разлива топлива на танкере нет.

Ночью 5 августа несколько телеграм-каналов со ссылкой на очевидцев сообщили о звуках взрывов в районе Керченского пролива. «Осторожно, новости» написал, что, по предварительным данным, из-за атаки дронов повреждения получил танкер Sig. Brief сообщил, что инцидент произошел на расстоянии 32 миль (более 50 км) от Керченского пролива, танкер в это время стоял на якорной стоянке.

В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска сообщили ТАСС, что в Керченском проливе во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины был поврежден танкер, а именно машинное отделение судна. Экипаж не пострадал и находится в безопасности. К месту ЧП прибыли два буксира.



