Правительство Украины запретило использовать в номерах V и Z с намеком на Россию

На Украине ограничили использование V и Z на автомобильных номерах

Запрет касается случаев, когда присутствует намек на связанную с Россией символику. В других случаях использование V и Z допустимо, сообщили в МВД Украины

Фото: Carlos Barria / Reuters

Правительство Украины запретило использовать в индивидуальных номерных знаках для автомобилей буквы V и Z в случаях, когда присутствует намек на связанную с Россией символику, говорится в сообщении Министерства внутренних дел страны.

В частности, запрет касается случаев, когда V и Z используются для замены букв З, С, В и Ф. Он также распространяется на символику, «которая ассоциируется» с российской военной операцией, и эмблемы органов власти России и ее вооруженных сил.

«О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет», — говорится в сообщении.

Среди недопустимых примеров использования V и Z упомянуты следующие варианты:

КУZБАС

ZАПОБЕДУ

ZАПРАVДУ

Разрешено использовать:

VICTORY

ZORRO

PIZZA

Среди других оснований для отказа в изготовлении индивидуальных номерных знаков: полные или сокращенные названия и изображения государственных символов Украины, других стран или международных организаций, надписи, содержащие ненормативную или дискриминирующую лексику, говорится в сообщении украинского МВД.

Латинские буквы V и Z появились в прошлом году на российской технике, которая используется в ходе военной операции на Украине. Позже такие надписи начали использовать российские органы власти, некоторые чиновники и рядовые россияне.

В Минобороны поясняли, что буква Z означает «За победу», а V – «сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Весной 2022 года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий использование букв V и Z в рекламе, на транспорте и одежде, а также в ходе массовых мероприятий. Публичное использование этих символов также запретили в Молдавии и Латвии.