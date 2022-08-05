Кадры прибытия Эрдогана на переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган приехал на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Они пройдут в Сочи. Среди тем: Сирия, Украина и зерновая сделка

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