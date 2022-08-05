Губернатор Николаевской области объявил о введении комендантского часа

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В городе Николаеве на юге Украины вводится комендантский час. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Николаевской области Виталий Ким.

«На выходные город будет закрыт. Все находятся дома. Мы работаем и по коллаборантам в том числе. Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо», — заявил Ким.

Комендантский час будет действовать с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа. Губернатор призвал жителей региона закупить продукты на выходные и не покидать дома в течение этого времени.

В начале июля российское Минобороны сообщило, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и около 500 военных националистического батальона «Цунами» прибыли в Николаев для проведения «карательных рейдов» в отношении «пророссийски настроенных граждан».

Николаевская область находится на юге Украины. На западе она граничит с Одесской, на севере — с Кировоградской, а на востоке — с Днепропетровской и Херсонской областями.