На Украине завели дело о попытке подкупа с целью «не двигать» Кличко

Расследование начало антикоррупционное бюро. По словам руководителя офиса Зеленского, ему предложили $20 млн, чтобы «не двигать» главу администрации Киева Виталия Кличко. Сам Кличко назвал это ложью

Виталий Кличко (Фото: РИА Новости)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку в интересах мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

«Детективы НАБУ начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Виталия Кличко (мэр сам попросил, чтобы ведомство открыло производство и проверило заявление Богдана. — РБК), относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения», — говорится в сообщении. Отмечается, что предварительно дело квалифицировано по ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

30 июля Богдан заявил, что ему предлагали деньги, чтобы «не двигать» главу Киевской городской государственной администрации (КГГА), которым является Кличко. Богдан не назвал фамилию человека, который предлагал взятку, однако указал, что он был адвокатом «одного из смотрящих» в Киевсовете. Размер вознаграждения мог составить $20 млн.

Кличко обвинил Богдана во лжи и добавил, что все сказанное им является «полной чушью и некомпетентностью». Киевский горсовет работает прозрачно, эффективно и без «смотрящих», уверял он. 1 августа Кличко сообщил, что обратился в НАБУ, чтобы ведомство открыло уголовное производство по заявлению Богдана о предложении ему взятки. Мэр Киева указывал, что подобные высказывания подлежат проверке, а также пообещал, что потребует извинений от Богдана за распространение «неправдивой информации».