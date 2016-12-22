Трамп заявил о неожиданном эффекте новых пошлин для экономики США

Новые импортные пошлины сработали на благо Америки лучше, чем можно было ожидать, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, рынок США станет еще сильнее, когда невыгодные торговые соглашения будут пересмотрены

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Пошлины на импорт, которые ввел за последнее время Белый дом, сработали намного лучше, чем можно было ожидать, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, после пересмотра невыгодных торговых соглашений рынок США станет сильнее и его ожидает «впечатляющий» рост.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Пошлины работают намного лучше, чем кто-либо мог себе представить. Китайский рынок упал на 27% за последние четыре месяца и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сейчас сильнее, чем когда-либо и его ожидает впечатляющий рост после пересмотра этих кошмарных торговых соглашений. Америка прежде всего...», — написал президент США.

​​​

Индекс Шанхайской биржи показал в январе 2018 года локальные максимумы у отметки 3587 пунктов и тех пор так высоко не поднимался. Последнее зафиксированное значение по состоянию на 5 августа — 2740 пунктов.

Пересмотр невыгодных для США торговых соглашений, изменение тарифной политики и защита собственного рынка были одними из главных пунктов предвыборной программы Трампа.

В марте 2018 года Белый дом объявил о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз, а также ряд других стран получили отсрочку до 1 июня, после чего США ввели эти ограничения для ЕС, Мексики и Канады. Параллельно США начали торговую войну с Китаем.

25 июля Трамп на переговорах с делегацией Евросоюза договорился о мерах, которые позволят избежать торговой войны. Стороны договорились стремиться к нулевым пошлинам. Ранее имел место дисбаланс — американцы брали с европейских производителей легковых автомобилей пошлину в 2,5%, тогда как европейцы обложили американские машины 10-процентной пошлиной. С грузовиками было наборот, более высокие пошлины платили европейские производители.

Противостояние с Китаем тем временем набирает обороты: 11 июля США обнародовали список китайских товаров, которые будут обложены импортной пошлиной в 10%. Под тарифными ограничениями окажутся товары на сумму порядка $200 млрд. Позже Белый дом выступил с заявлением о планах поднять пошлины на некоторые группы товаров до уровня 25%.

Пекин подготовил свой ответ и утвердил новый перечень повышенных пошлин на американскую и канадскую продукцию. На 2493 наименования товаров Пекин запланировал увеличить ввозную пошлину до 25% — это сельскохозяйственная продукция, минералы, химические вещества, парфюмерия и косметика, средства контрацепции, товары из кожи, древесина, текстиль, ковры, одежда и обувь, изделия из железа и стали и прочее. Еще для 1078 видов продукции ввозные пошлины повысятся до 20% (напитки, консервы, мучные изделия, изделия из бумаги, компьютеры, аккумуляторы, навигационные приборы, оптика, музыкальные инструменты, антиквариат). На некоторые группы планируется установить пошлину в 10% и 5%.

При этом в Китае отметили, что введут новые тарифы, если США не откажутся от «торговой войны» с Китаем и продолжат защищать свой рынок от китайских товаров.