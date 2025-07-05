Над Московским регионом сбили пять дронов

Над Московским регионом сбили пять беспилотников, заявило Минобороны в телеграм-канале.

Два из них летели на Москву, сообщили там.

Вечером мэр столицы Сергей Собянин писал в телеграм-канале об отражении атаки двух дронов на подлете к городу. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Всего, как отчиталось министерство, с 13:50 до 19:00 мск было уничтожено 48 дронов над восемью регионами России.

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