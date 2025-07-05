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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о поражении двух пусковых установок Patriot

Минобороны отчиталось о поражении двух пусковых установок Patriot на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российская армия уничтожила две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot на Украине, сообщило военное ведомство в сводке.

«Уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — отметило Минобороны.

Средства ПВО уничтожили также снаряд, выпущенный из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы и 371 БПЛА самолетного типа.

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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Украина использует Patriot чаще всего в качестве средства ПВО. В ее распоряжении имеется четыре таких комплекса, Киев не раз просил Запад предоставить еще. Американский президент Дональд Трамп в ответ на такие просьбы в конце июня сказал, что Вашингтон попробует найти возможность передать ЗРК, хотя США эти комплексы тоже нужны.

Bild сообщала, что Германия пытается помочь Украине в получении еще двух Patriot — она готова профинансировать поставку и направила запрос в США, но ответа пока не получила.

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