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Военная операция на Украине ,  
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В Шахтах 6 тыс. человек остались без света из-за атаки беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В городе Шахты Ростовской области в результате атаки украинских беспилотников без электричества остались шесть тыс. жителей — почти 2 тыс. частных домов, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции», — говорится в сообщении.

По данным властей, повреждены несколько домов возле подстанции. Пострадавших нет.

Глава региона сообщил, что за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили и перехватили в Ростовской области 26 украинских беспилотников. Для обезвреживания фрагментов летательных аппаратов вызвали бригаду саперов.

Как уточнил Слюсарь, дроны были сбиты и подавлены в Азове, Ростове, Новошахтинске, Шахтах, Азовском, Мясниковском, Каменском, Октябрьском сельском, Миллеровском и Тарасовском районах.

В Азове и Азовском районе в результате падения беспилотников и их обломков были повреждены жилые дома и автомобили. В 40-квартирном доме по пер. Коллонтаевский, 102-а произошло разрушение кровли, проводится эвакуация жителей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава региона добавил, что для фиксации материального ущерба и оказания помощи людям в регионе начнет работу муниципальная комиссия.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 4 июля Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников. В результате падения дрона на жилой дом в Миллеровском районе погибла пенсионерка.

О других пострадавших не сообщается.

Этой ночью в Липецкой, Воронежской, Курской и Ивановской областях был введен режим опасности атаки беспилотников.

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Плугина Ирина
Ростовская область Юрий Слюсарь беспилотники отключение электричества
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