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Выборы президента США ,  
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Байден ответил на призывы выйти из предвыборной гонки

Байден отказался выходить из предвыборной гонки и пообещал выиграть
Сюжет
Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs)

Президент США Джо Байден на предвыборном митинге в Висконсине заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов главы государства, сообщает CNN.

«Вы, вероятно, слышали, что на прошлой неделе у нас были небольшие дебаты», — сказал Байден. «Не могу сказать, что это было мое лучшее выступление. Но с тех пор появилось много спекуляций. Что Джо собирается делать? Собирается ли он остаться в гонке? Собирается ли он выйти?» — отметил он.

Американский лидер ответил на это, что продолжит гонку и снова выиграет.

Накануне Байден признал, что «облажался» на дебатах с Дональдом Трампом.

WP узнала о письме от спонсоров к Байдену с призывом выйти из гонки
Политика
Джо Байден

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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