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Выборы президента США ,  
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Байден оговорился и назвал себя «чернокожей женщиной» во время интервью

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Выборы президента США

Президент США Джо Байден оговорился во время радиоинтервью и назвал себя темнокожей женщиной, сообщает The New York Times.

Во время разговора с радиоведущими он заявил, что гордится тем, что был «первой чернокожей женщиной, работавшей с чернокожим президентом». Пролитик имел в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Байдена Аммар Мусса раскритиковал СМИ за то, что они обратили пристальное внимание на оговорку президента. По его словам, «СМИ здесь перешли точку абсурда».

NYT подчеркивает, что выступления Байдена стали объектом пристального внимания после провальных дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом
Политика
Джо Байден

4 июля президент заявил на встрече с губернаторами-демократами, что ему нужно больше спать и меньше работать. Президент планирует отказаться от официальных рабочих мероприятий после 20:00, в то же время Байден заверил губернаторов, что он «остается в гонке».

Байден заявил, что его неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом было вызвано переутомлением после крупных зарубежных поездок. Однако первоначально предвыборный штаб главы государства заявил, что неуспех на дебатах был связан с простудой.

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