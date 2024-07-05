 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан рассказал об особой роли Венгрии в ЕС из-за конфликта на Украине

Орбан: только Венгрия в Евросоюзе ведет диалог и с Россией, и с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан и Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Венгрия скоро станет единственной страной, которая разговаривает и с Россией, и с Украиной, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Трансляцию встречи вел РБК.

«Количество стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, уменьшается», — отметил Орбан. Он поблагодарил Путина за то, что «даже в таких сложных условиях вы согласились меня принять».

Венгерский премьер-министр уточнил, что хотел бы использовать эту возможность и обсудить ряд сложных вопросов, чтобы узнать позицию Путина относительно важных для Европы проблем. Он напомнил, что они виделись с президентом России в Москве 1 февраля 2022 года, незадолго до начала военной операции на Украине.

Орбан последний раз встречался с Путиным в Пекине в октябре 2023 года. В Москву из руководителей стран ЕС последний раз прилетал канцлер Австрии Карл Нехаммер в апреле 2022 года.

Путин на встрече с Орбаном предложил поговорить о мире на Украине
Политика

С 1 июля Венгрия председательствует в ЕС. Орбан утром 5 июля сказал, что этот статус не дает Будапешту мандата на мирные переговоры по Украине, но можно побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.

2 июля Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Венгерский премьер попросил его рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией, но, по словам Орбана, президенту не очень понравилось его предложение. Как пояснил Орбан, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине».

После этого Орбан направился на переговоры с Путиным. В Евросоюзе негативно отнеслись к этой инициативе. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что у Венгрии нет мандата на контакты с Россией от лица объединения.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Виктор Орбан Владимир Путин переговоры Россия Венгрия Украина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Песков назвал одну из тем переговоров Путина и Орбана в Москве
Политика
Премьер Венгрии Орбан прилетел в Москву
Политика
Орбан показал первое фото после прилета в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
В Кремле рассказали, сколько продлятся переговоры Путина и Орбана Политика, 15:54
«Матч ТВ» раскрыл сумму стоимости прав на трансляции Лиги чемпионов Спорт, 15:52
Почему выгодна аренда техники для клининга предприятий, АЗС и заводов РБК и Kärcher, 15:51
На Подмосковье обрушился ливень с градом. Видео Общество, 15:45
Песков рассказал, когда Орбан предложил провести переговоры с Путиным Политика, 15:38
FT узнала, что в ДРК отменили продажу рудника Китаю под давлением США Политика, 15:31
Пожар в ростовском поселке Золотой Колос потушили Общество, 15:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремлев призвал поехавших на Олимпиаду российских атлетов не возвращаться Спорт, 15:27
Каждое седьмое объявление на «Домклик» генерируется с помощью GigaChat Пресс-релиз, 15:23
Умерла народная артистка СССР, скрипачка Лиана Исакадзе Общество, 15:08
Посол ФРГ сообщил о доставке на Украину третьего ЗРК Patriot из Германии Политика, 15:06
Орбан рассказал об особой роли Венгрии в ЕС из-за конфликта на Украине Политика, 15:02
Никоненко назвал вредительством идею снять ремейки советских фильмов Общество, 14:59
УЕФА наказал турка за националистический жест. Что происходит на Евро Спорт, 14:55