Орбан рассказал об особой роли Венгрии в ЕС из-за конфликта на Украине

Орбан: только Венгрия в Евросоюзе ведет диалог и с Россией, и с Украиной

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / Sputnik / Reuters)

Венгрия скоро станет единственной страной, которая разговаривает и с Россией, и с Украиной, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. Трансляцию встречи вел РБК.

«Количество стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, уменьшается», — отметил Орбан. Он поблагодарил Путина за то, что «даже в таких сложных условиях вы согласились меня принять».

Венгерский премьер-министр уточнил, что хотел бы использовать эту возможность и обсудить ряд сложных вопросов, чтобы узнать позицию Путина относительно важных для Европы проблем. Он напомнил, что они виделись с президентом России в Москве 1 февраля 2022 года, незадолго до начала военной операции на Украине.

Орбан последний раз встречался с Путиным в Пекине в октябре 2023 года. В Москву из руководителей стран ЕС последний раз прилетал канцлер Австрии Карл Нехаммер в апреле 2022 года.

С 1 июля Венгрия председательствует в ЕС. Орбан утром 5 июля сказал, что этот статус не дает Будапешту мандата на мирные переговоры по Украине, но можно побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.

2 июля Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Венгерский премьер попросил его рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией, но, по словам Орбана, президенту не очень понравилось его предложение. Как пояснил Орбан, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине».

После этого Орбан направился на переговоры с Путиным. В Евросоюзе негативно отнеслись к этой инициативе. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что у Венгрии нет мандата на контакты с Россией от лица объединения.