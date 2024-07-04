Кто победит на парламентских выборах в Британии и что это будет значить Опросы показывают, что правившие 14 лет консерваторы проиграют лейбористам

Консервативная партия, судя по всем опросам, стоит перед лицом поражения. Социологи прочат победу на парламентских выборах оппозиционным лейбористам, а место премьера — их лидеру Киру Стармеру. Подробнее — в материале РБК

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4 июля в Великобритании проходят парламентские выборы, по итогам которых распределятся 650 мест в палате общин (нижняя палата парламента). Начиная с 2010 года у власти в стране были консерваторы, побеждавшие на четырех выборах подряд. К моменту роспуска парламента 30 мая 2024 года у них было 345 мест, в то время как главная оппозиционная сила -- лейбористы располагали 205 мандатами.

Каковы прогнозы итогов

Судя по опросам, тори уступят лидерство лейбористам. По подсчетам YouGov, опубликованным за неделю до голосования, расклад следующий.

Лейбористская партия во главе с Киром Стармером — 37%.

Консервативная партия во главе с премьер-министром Риши Сунаком — 20%.

Правая популистская партия Reform UK Найджела Фараджа — 17%. Основана в 2018 году как Партия Brexit, переименована в 2021 году. Фарадж до этого возглавлял с 2006 по 2016 годы правую консервативную Партию независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party — UKIP).

Партия «Либеральные демократы» во главе с Эдом Дейви (с 2012 по 2015 годы был министром энергетики в кабинете Дэвида Кэмерона) — 13%.

Партия зеленых — 7%.

Шотландская национальная партия — 3%.

Итоги выборов определят, кто будет премьер-министром. Традиционно это место получает лидер партии, набравшей большинство голосов избирателей. Если прогнозы окажутся верными, это будет Кир Стармер. По образованию юрист, с 2008 по 2013 годы он был генеральным прокурором Англии и Уэльса. В политику пришел в 2015 году, избравшись тогда в Палату общин. В 2016 году тогдашний лидер лейбористов Джереми Корбин назначил его теневым министром по выходу Британии из Евросоюза. Эту должность в «правительстве в ожидании», которое формирует официальная оппозиция, Стармер занимал до 2020 года, когда победил на внутрипартийных выборах и занял место Корбина.

То, что Стармер станет премьер-министром, фактически предрешено, говорит консервативный собеседник РБК в британском парламенте. «Единственный реальный вопрос в том, сколько мест лейбористы займут в парламенте», — отмечает он.

The Economist проанализировал настроения в 632 избирательных округах (во всей стране, кроме Северной Ирландии) и пришел к выводу, что лейбористы получат подавляющее число мест: при необходимых для формирования большинства 326 креслах издание прочит им в среднем 431 мандат; консерваторы, по прогнозу, получат 109 мест, «Либеральные демократы» — 48, Шотландская национальная партия — 22, а Reform UK — всего два.

Политика в Великобритании работает циклично, говорит член Палаты лордов (верхняя палата парламента) от консерваторов лорд Ричард Бэлф. «После 14 лет консервативного правительства сама партия заметно устала и больше не может вкладываться», — отметил он в беседе с РБК.

Итоги выборов станут известны 5 июля. По процедуре, Риши Сунак, если его партия проиграет, подаст в отставку, объявив об этом королю Карлу III, после чего к монарху обратится Кир Стармер за разрешением сформировать новое правительство.

Как выборы повлияют на внешнюю политику Британии

Собеседники РБК сходятся в том, что при лейбористах внешнеполитический курс Британии принципиально не изменится, — разве что они станут выстраивать более конструктивные отношения с Евросоюзом. «Великобритании предстоит перезагрузка на международной арене. Мы будем серьезно относиться к своим обязательствам, мы хотим играть более ведущую роль на мировой арене и сказать, что мы вернулись», — приводит слова Стармера Financial Times.

Лейбористы выделяют три внешнеполитических приоритета: отношения с Европой, климат и контакты с Глобальным югом. При этом их курс во многом увязан с итогами президентских выборов в США — «второй срок Дональда Трампа в Белом доме может сделать натянутыми отношения Штатов с левоцентристским руководством Британии», отмечает FT. В целом, по оценке издания, обстановку в сфере безопасности в Европе будет определять отношение Трампа к НАТО — более изоляционистская политика Вашингтона приведет к более тесному сотрудничеству между Британией и ЕС.

Первые шаги должны быть сделаны уже вскоре. В Вашингтоне с 9 по 11 июля пройдет саммит НАТО, на нем новый премьер встретится в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем Британия примет у себя четвертый саммит Европейского политического сообщества, которое объединяет 47 стран, на нем лейбористы планируют начать налаживать отношения с Евросоюзом. В частности, в течение нескольких недель они собираются подписать новое соглашение с Германией о сотрудничестве в сфере безопасности.

«С Европой Британию скорее всего ждет некоторое потепление. Будут попытки пересмотреть итоги Brexit. Конечно, Лондон в Евросоюз не вернется, но, возможно, будет подписан какой-то документ по общему рынку, — считает эксперт по британской политике, автор телеграм-канала Westminster Василий Егоров. — Что касается России, то никаких изменений я здесь не вижу. По украинскому вопросу лейбористы от консерваторов не отличаются. Может, будет меньше медийности — меньше разговоров о том, что «мы с Украиной до конца». Но в целом в стране есть консенсус о том, что Киеву надо помогать».

Мог ли Риши Сунак привести консерваторов к победе

Предполагалось, что Сунак назначит выборы на вторую половину года. Сам он говорил, что до конца 2024 года экономика положительно отреагирует на фискальные меры правительства, первую группу нелегальных мигрантов депортируют в Руанду, а листы ожидания в больницах начнут сокращаться (максимальный срок ожидания сейчас составляет 18 недель), то есть улучшится работа Национальной службы здравоохранения (National Health Service — NHS), которую в Британии считают национальным достоянием. Консерваторы рассчитывали, что эти перемены развернут общественное мнение в их пользу, и тем удивительнее для них было решение премьера назначить голосование на начало июля, отмечает источник РБК в Вестминстере.

«На самом деле Риши Сунак мало что мог сделать, кроме значительного снижения инфляции, — сказал он. — Главными проблемами, с которыми он столкнулся, стали рост стоимости жизни и нерациональные меры по контролю над миграцией». На этом сыграл Найджел Фарадж и его Reform UK, которые атаковали правительство с правых позиций. «Фарадж и его союзники уверены, что Сунак был слишком робок в вопросах миграции, предоставления льгот, снижения налогов, государственных инвестиций и отношений с Европейским судом по правам человека, — отмечает собеседник РБК. — Фарадж очень умелый оратор, и его популистский посыл повлиял на некоторых избирателей-тори, разочаровавшихся в Сунаке».

Одного виноватого в обвале рейтинга консерваторов нет, считает Егоров. «Есть Лиз Трасс — ее 44 дня провального правления напугали рынки, деньги побежали, ставки повысились, и появилось ощущение, что консерваторы не могут нормально управлять экономикой; Борис Джонсон со своими скандалами — вечеринки в пандемию и другие истории, — отметил эксперт. — Понятно, что у консерваторов проблему не менялись, — это резкий взлет иммиграции, при том, что еще пять лет назад при Кэмероне говорили, что в страну могут въезжать не более 100 тыс. человек в год; сильно пострадала экономика — продуктовая инфляция, рецессия. Ну и плюс ощущение, что консерваторы находятся у власти очень долго».

Рейтинг Консервативной партии последовательно снижался с ноября 2021 года: 22 ноября счетчик Politico зафиксировал, что тори и лейбористы пользовались равной поддержкой — по 37%; после этого между ними стал нарастать разрыв в пользу последних. Рекорда он достиг перед премьерством Риши Сунака (Даунинг-стрит, 10 он занял 25 октября 2022 года): 52% у лейбористов и 22% у тори. Рейтинг Reform UK в последние два года растет: в сентябре 2022-го он составлял 2%, а в январе 2024-го он пересек отметку в 10%.

По оценке собеседника РБК в Вестминстере, у консерваторов есть два варианта: либо двинуться вправо — в сторону избирателя Фараджа, либо вернуться к центристской позиции времен Дэвида Кэмерона. «Консервативная партия Великобритании — самая успешная политическая партия в мире. В той или иной форме она существует с 1688 года, — считает лорд Бэлф. — В отличие от большинства партий, у нее нет никакой идеологии, кроме веры в себя и в необходимость получить власть, поскольку она искренне и, вероятно, правильно полагает, что ее благоразумные консервативные ценности отражают суть страны. В 1950-е это блестяще выразил Р.А. Батлер (консервативный политик, в разные годы возглавлял министерство труда, финансов, иностранных дел и внутренних дел Великобритании. — РБК), который сказал: «Консерваторы не выступают против перемен, они просто устанавливают более высокую планку для их принятия». Консерваторы переизобретут себя и лет через 10-15 снова станут правящей партией». Что до Риши Сунака, то ему просто не повезло, считает лорд Бэлф, — «он достойный человек, перед которым стояла невыполнимая задача».