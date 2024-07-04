Кто победит на парламентских выборах в Британии и что это будет значить

Кто победит на парламентских выборах в Британии и что это будет значитьОпросы показывают, что правившие 14 лет консерваторы проиграют лейбористам
4 июля в Великобритании проходят парламентские выборы, по итогам которых распределятся 650 мест в палате общин (нижняя палата парламента). Начиная с 2010 года у власти в стране были консерваторы, побеждавшие на четырех выборах подряд. К моменту роспуска парламента 30 мая 2024 года у них было 345 мест, в то время как главная оппозиционная сила -- лейбористы располагали 205 мандатами.
Каковы прогнозы итогов
Судя по опросам, тори уступят лидерство лейбористам. По подсчетам YouGov, опубликованным за неделю до голосования, расклад следующий.
- Лейбористская партия во главе с Киром Стармером — 37%.
- Консервативная партия во главе с премьер-министром Риши Сунаком — 20%.
- Правая популистская партия Reform UK Найджела Фараджа — 17%. Основана в 2018 году как Партия Brexit, переименована в 2021 году. Фарадж до этого возглавлял с 2006 по 2016 годы правую консервативную Партию независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party — UKIP).
- Партия «Либеральные демократы» во главе с Эдом Дейви (с 2012 по 2015 годы был министром энергетики в кабинете Дэвида Кэмерона) — 13%.
- Партия зеленых — 7%.
- Шотландская национальная партия — 3%.
Итоги выборов определят, кто будет премьер-министром. Традиционно это место получает лидер партии, набравшей большинство голосов избирателей. Если прогнозы окажутся верными, это будет Кир Стармер. По образованию юрист, с 2008 по 2013 годы он был генеральным прокурором Англии и Уэльса. В политику пришел в 2015 году, избравшись тогда в Палату общин. В 2016 году тогдашний лидер лейбористов Джереми Корбин назначил его теневым министром по выходу Британии из Евросоюза. Эту должность в «правительстве в ожидании», которое формирует официальная оппозиция, Стармер занимал до 2020 года, когда победил на внутрипартийных выборах и занял место Корбина.
То, что Стармер станет премьер-министром, фактически предрешено, говорит консервативный собеседник РБК в британском парламенте. «Единственный реальный вопрос в том, сколько мест лейбористы займут в парламенте», — отмечает он.
The Economist проанализировал настроения в 632 избирательных округах (во всей стране, кроме Северной Ирландии) и пришел к выводу, что лейбористы получат подавляющее число мест: при необходимых для формирования большинства 326 креслах издание прочит им в среднем 431 мандат; консерваторы, по прогнозу, получат 109 мест, «Либеральные демократы» — 48, Шотландская национальная партия — 22, а Reform UK — всего два.
Политика в Великобритании работает циклично, говорит член Палаты лордов (верхняя палата парламента) от консерваторов лорд Ричард Бэлф. «После 14 лет консервативного правительства сама партия заметно устала и больше не может вкладываться», — отметил он в беседе с РБК.
Итоги выборов станут известны 5 июля. По процедуре, Риши Сунак, если его партия проиграет, подаст в отставку, объявив об этом королю Карлу III, после чего к монарху обратится Кир Стармер за разрешением сформировать новое правительство.
Как выборы повлияют на внешнюю политику Британии
Собеседники РБК сходятся в том, что при лейбористах внешнеполитический курс Британии принципиально не изменится, — разве что они станут выстраивать более конструктивные отношения с Евросоюзом. «Великобритании предстоит перезагрузка на международной арене. Мы будем серьезно относиться к своим обязательствам, мы хотим играть более ведущую роль на мировой арене и сказать, что мы вернулись», — приводит слова Стармера Financial Times.
Лейбористы выделяют три внешнеполитических приоритета: отношения с Европой, климат и контакты с Глобальным югом. При этом их курс во многом увязан с итогами президентских выборов в США — «второй срок Дональда Трампа в Белом доме может сделать натянутыми отношения Штатов с левоцентристским руководством Британии», отмечает FT. В целом, по оценке издания, обстановку в сфере безопасности в Европе будет определять отношение Трампа к НАТО — более изоляционистская политика Вашингтона приведет к более тесному сотрудничеству между Британией и ЕС.
Первые шаги должны быть сделаны уже вскоре. В Вашингтоне с 9 по 11 июля пройдет саммит НАТО, на нем новый премьер встретится в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем Британия примет у себя четвертый саммит Европейского политического сообщества, которое объединяет 47 стран, на нем лейбористы планируют начать налаживать отношения с Евросоюзом. В частности, в течение нескольких недель они собираются подписать новое соглашение с Германией о сотрудничестве в сфере безопасности.
«С Европой Британию скорее всего ждет некоторое потепление. Будут попытки пересмотреть итоги Brexit. Конечно, Лондон в Евросоюз не вернется, но, возможно, будет подписан какой-то документ по общему рынку, — считает эксперт по британской политике, автор телеграм-канала Westminster Василий Егоров. — Что касается России, то никаких изменений я здесь не вижу. По украинскому вопросу лейбористы от консерваторов не отличаются. Может, будет меньше медийности — меньше разговоров о том, что «мы с Украиной до конца». Но в целом в стране есть консенсус о том, что Киеву надо помогать».
Мог ли Риши Сунак привести консерваторов к победе
Предполагалось, что Сунак назначит выборы на вторую половину года. Сам он говорил, что до конца 2024 года экономика положительно отреагирует на фискальные меры правительства, первую группу нелегальных мигрантов депортируют в Руанду, а листы ожидания в больницах начнут сокращаться (максимальный срок ожидания сейчас составляет 18 недель), то есть улучшится работа Национальной службы здравоохранения (National Health Service — NHS), которую в Британии считают национальным достоянием. Консерваторы рассчитывали, что эти перемены развернут общественное мнение в их пользу, и тем удивительнее для них было решение премьера назначить голосование на начало июля, отмечает источник РБК в Вестминстере.
«На самом деле Риши Сунак мало что мог сделать, кроме значительного снижения инфляции, — сказал он. — Главными проблемами, с которыми он столкнулся, стали рост стоимости жизни и нерациональные меры по контролю над миграцией». На этом сыграл Найджел Фарадж и его Reform UK, которые атаковали правительство с правых позиций. «Фарадж и его союзники уверены, что Сунак был слишком робок в вопросах миграции, предоставления льгот, снижения налогов, государственных инвестиций и отношений с Европейским судом по правам человека, — отмечает собеседник РБК. — Фарадж очень умелый оратор, и его популистский посыл повлиял на некоторых избирателей-тори, разочаровавшихся в Сунаке».
Одного виноватого в обвале рейтинга консерваторов нет, считает Егоров. «Есть Лиз Трасс — ее 44 дня провального правления напугали рынки, деньги побежали, ставки повысились, и появилось ощущение, что консерваторы не могут нормально управлять экономикой; Борис Джонсон со своими скандалами — вечеринки в пандемию и другие истории, — отметил эксперт. — Понятно, что у консерваторов проблему не менялись, — это резкий взлет иммиграции, при том, что еще пять лет назад при Кэмероне говорили, что в страну могут въезжать не более 100 тыс. человек в год; сильно пострадала экономика — продуктовая инфляция, рецессия. Ну и плюс ощущение, что консерваторы находятся у власти очень долго».
Рейтинг Консервативной партии последовательно снижался с ноября 2021 года: 22 ноября счетчик Politico зафиксировал, что тори и лейбористы пользовались равной поддержкой — по 37%; после этого между ними стал нарастать разрыв в пользу последних. Рекорда он достиг перед премьерством Риши Сунака (Даунинг-стрит, 10 он занял 25 октября 2022 года): 52% у лейбористов и 22% у тори. Рейтинг Reform UK в последние два года растет: в сентябре 2022-го он составлял 2%, а в январе 2024-го он пересек отметку в 10%.
По оценке собеседника РБК в Вестминстере, у консерваторов есть два варианта: либо двинуться вправо — в сторону избирателя Фараджа, либо вернуться к центристской позиции времен Дэвида Кэмерона. «Консервативная партия Великобритании — самая успешная политическая партия в мире. В той или иной форме она существует с 1688 года, — считает лорд Бэлф. — В отличие от большинства партий, у нее нет никакой идеологии, кроме веры в себя и в необходимость получить власть, поскольку она искренне и, вероятно, правильно полагает, что ее благоразумные консервативные ценности отражают суть страны. В 1950-е это блестяще выразил Р.А. Батлер (консервативный политик, в разные годы возглавлял министерство труда, финансов, иностранных дел и внутренних дел Великобритании. — РБК), который сказал: «Консерваторы не выступают против перемен, они просто устанавливают более высокую планку для их принятия». Консерваторы переизобретут себя и лет через 10-15 снова станут правящей партией». Что до Риши Сунака, то ему просто не повезло, считает лорд Бэлф, — «он достойный человек, перед которым стояла невыполнимая задача».