Чем запомнился Риши Сунак на посту премьера Великобритании. Фоторепортаж

В то же время Сунак выступал за завершение конфликта, но заявлял, что считает «нечестным» подталкивать Украину к переговорам с Россией.

Великобритания при Сунаке первой из стран «Большой семерки» подписала договор о гарантиях безопасности Украине. По нему королевство обязуется предоставлять ей всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в международно признанных границах, «предотвращать и активно сдерживать и противодейтвовать любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны России», а также поддерживать интеграцию страны в евроатлантические институты, в частности, помогать с реформами и повышением совместимости ВСУ с НАТО. Соглашение также обозначает финансовые и гуманитарные обязательства Лондона.

А одна из частей посвящена действиям в случае вооруженного нападения на Украину. В течение 24 часов участники договора могут провести консультации. Лондон обязуется предоставить Киеву «скорую и постоянную помощь» и наложить на Россию экономические и другие санкции, а также проводить с украинскими властями консультации. Пункта о том, чтобы Великобритания вступила в конфликт на стороне Украины или разместила там свои войска, в соглашении нет.