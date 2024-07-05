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Чем запомнился Риши Сунак на посту премьера Великобритании. Фоторепортаж

Чем запомнился Риши Сунак на посту премьера Великобритании

После поражения консерваторов и победы лейбористов на выборах в парламент Великобритании премьер Риши Сунак подал в отставку. Чем он запомнился на этом посту — в фотогалерее РБК
Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании в октябре 2022 года отставки Лиз Трасс. Она занимала пост рекордно короткий для страны срок&nbsp;&mdash; 45 дней. Причиной стал неудачный план Трасс по спасению экономики.
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании в октябре 2022 года отставки Лиз Трасс. Она занимала пост рекордно короткий для страны срок — 45 дней. Причиной стал неудачный план Трасс по спасению экономики.

Сунак стал единственным кандидатом на пост премьера: за него&nbsp;не стал бороться ни бывший глава правительства Борис Джонсон, ни&nbsp;министр обороны Бен Уоллес, который считался у букмекеров одним из фаворитов.&nbsp;
Фото: Aaron Chown / Getty Images

Сунак стал единственным кандидатом на пост премьера: за него не стал бороться ни бывший глава правительства Борис Джонсон, ни министр обороны Бен Уоллес, который считался у букмекеров одним из фаворитов. 

Сунак был министром финансов в кабинете Джонсона.&nbsp;Мультимиллионер индийского происхождения выиграл гонку за место лидера консервативной партии и пост премьера автоматически после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт добровольно сошла с дистанции.
Фото: Alastair Grant / Getty Images

Сунак был министром финансов в кабинете Джонсона. Мультимиллионер индийского происхождения выиграл гонку за место лидера консервативной партии и пост премьера автоматически после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт добровольно сошла с дистанции.

Сунак считается самым богатым членом британского парламента. Вместе с супругой они входят в список богатейших людей Соединенного Королевства. Его жена Акшата Мурти &mdash; дочь миллиардера.
Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Сунак считается самым богатым членом британского парламента. Вместе с супругой они входят в список богатейших людей Соединенного Королевства. Его жена Акшата Мурти — дочь миллиардера.

Сунак поддерживал решение Великобритании выйти из Евросоюза. Однако Brexit не остановил миграцию&nbsp;&mdash; она&nbsp;выросла: место европейцев заняли выходцы из&nbsp;Африки и Азии.
Фото: Isabel Infantes / Getty Images

Сунак поддерживал решение Великобритании выйти из Евросоюза. Однако Brexit не остановил миграцию — она выросла: место европейцев заняли выходцы из Африки и Азии.

В апреле 2024 года&nbsp;Палата лордов одобрила вызвавший много споров закон о депортации нелегальных мигрантов в Руанду.&nbsp; Премьер-министр Риши Сунак&nbsp;заявил, что депортации начнутся через 10&ndash;12 недель, &mdash; правительство зафрахтовало коммерческие чартерные авиарейсы и выделило персонал, который будет сопровождать беженцев в Руанду. &laquo;Никаких &laquo;если&raquo;, никаких &laquo;но&raquo;. Эти рейсы полетят в Руанду&raquo;, &mdash; сказал он.
Фото: Carl Court / Getty Images

В апреле 2024 года Палата лордов одобрила вызвавший много споров закон о депортации нелегальных мигрантов в Руанду. 

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что депортации начнутся через 10–12 недель, — правительство зафрахтовало коммерческие чартерные авиарейсы и выделило персонал, который будет сопровождать беженцев в Руанду. «Никаких «если», никаких «но». Эти рейсы полетят в Руанду», — сказал он.

Однако первый запланированный рейс в Руанду был сорван временным запретом Европейского суда по правам человека за несколько минут до взлета. Впрочем, еще в апреле Сунак допустил, что Великобритания может выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ&nbsp;для борьбы с нелегальной миграцией.&nbsp;&laquo;Я считаю, что безопасность границ и борьба с нелегальной миграцией важнее, чем наше членство в любом иностранном суде&raquo;, &mdash; пояснил он.
Фото: Carl Court / Getty Images

Однако первый запланированный рейс в Руанду был сорван временным запретом Европейского суда по правам человека за несколько минут до взлета.

Впрочем, еще в апреле Сунак допустил, что Великобритания может выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ для борьбы с нелегальной миграцией. «Я считаю, что безопасность границ и борьба с нелегальной миграцией важнее, чем наше членство в любом иностранном суде», — пояснил он.

Другим активным направлением работы Сунака была Украина. Премьер прибыл в республику меньше чем через месяц после назначения и почти сразу&nbsp;заявил, что Киев может рассчитывать на солидарность и поддержку Великобритании.&nbsp;
Фото: офис президента Украины

Другим активным направлением работы Сунака была Украина. Премьер прибыл в республику меньше чем через месяц после назначения и почти сразу заявил, что Киев может рассчитывать на солидарность и поддержку Великобритании. 

При Сунаке Великобритания неоднократно передавала Украине военную помощь, в том числе первой из западных стран поставила&nbsp;дальнобойные ракеты&nbsp;Storm Shadow. Всего с февраля 2022 года Лондон обещал выделить Киеву почти &pound;12 млрд ($14,8 млрд), из которых &pound;7 млрд&nbsp;&mdash; военная поддержка, а остальное&nbsp;&mdash; гуманитарная и экономическая. Сунак назвал поддержку Украины &laquo;жизненно важной для безопасности всей Европы&raquo;. По его&nbsp;мнению, если Россия победит, ее власти &laquo;не остановятся на польской границе&raquo;.&nbsp; В Кремле не раз подчеркивали, что не желают воевать с НАТО, и осуждали поставки военной помощи Украине, заявляя, что они лишь затянут конфликт, но не помешают достичь целей военной операции.&nbsp;
Фото: Paul Faith / Reuters

При Сунаке Великобритания неоднократно передавала Украине военную помощь, в том числе первой из западных стран поставила дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Всего с февраля 2022 года Лондон обещал выделить Киеву почти £12 млрд ($14,8 млрд), из которых £7 млрд — военная поддержка, а остальное — гуманитарная и экономическая.

Сунак назвал поддержку Украины «жизненно важной для безопасности всей Европы». По его мнению, если Россия победит, ее власти «не остановятся на польской границе». 

В Кремле не раз подчеркивали, что не желают воевать с НАТО, и осуждали поставки военной помощи Украине, заявляя, что они лишь затянут конфликт, но не помешают достичь целей военной операции. 

В то&nbsp;же время Сунак выступал за завершение конфликта, но заявлял, что считает &laquo;нечестным&raquo; подталкивать Украину к переговорам с Россией. Великобритания при Сунаке первой из стран &laquo;Большой семерки&raquo; подписала договор о гарантиях безопасности Украине. По нему королевство&nbsp;обязуется предоставлять ей всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в международно признанных границах, &laquo;предотвращать и активно сдерживать и противодейтвовать любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны России&raquo;, а также поддерживать интеграцию страны в евроатлантические институты,&nbsp;в частности, помогать с реформами и повышением совместимости ВСУ с НАТО. Соглашение также обозначает финансовые и гуманитарные обязательства Лондона. А одна из частей&nbsp;посвящена действиям в случае вооруженного нападения на Украину. В течение 24 часов участники договора&nbsp;могут провести консультации. Лондон обязуется предоставить Киеву &laquo;скорую и постоянную помощь&raquo; и наложить на Россию экономические и другие санкции, а также проводить с украинскими властями&nbsp;консультации. Пункта о том, чтобы Великобритания вступила в конфликт на стороне Украины или разместила там свои войска, в соглашении нет.
Фото: Stefan Rousseau / Getty Images

В то же время Сунак выступал за завершение конфликта, но заявлял, что считает «нечестным» подталкивать Украину к переговорам с Россией.

Великобритания при Сунаке первой из стран «Большой семерки» подписала договор о гарантиях безопасности Украине. По нему королевство обязуется предоставлять ей всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в международно признанных границах, «предотвращать и активно сдерживать и противодейтвовать любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны России», а также поддерживать интеграцию страны в евроатлантические институты, в частности, помогать с реформами и повышением совместимости ВСУ с НАТО. Соглашение также обозначает финансовые и гуманитарные обязательства Лондона.

А одна из частей посвящена действиям в случае вооруженного нападения на Украину. В течение 24 часов участники договора могут провести консультации. Лондон обязуется предоставить Киеву «скорую и постоянную помощь» и наложить на Россию экономические и другие санкции, а также проводить с украинскими властями консультации. Пункта о том, чтобы Великобритания вступила в конфликт на стороне Украины или разместила там свои войска, в соглашении нет.

В преддверии парламентских выборов эксперты называли экономическое&nbsp;положение Великобритании самым сложным за последние 70 лет. Объем госдолга приближается к 100%, а ВВП&nbsp;растет небольшими темпами, отмечал директор Institute for Fiscal Studies Пол Джонсон. В стране действуют высокие процентные ставки: Банк Англии повышал их 14 раз с декабря 2021 года по август 2023-го &mdash; скачок составил с 0,1 до 5,25%. На фото: сатирическое изображение Сунака&nbsp;на&nbsp;диджейском&nbsp;сете&nbsp;Fatboy Slim на фестивале Glastonbury, 30 июня 2024.
Фото: Leon Neal / Getty Images

В преддверии парламентских выборов эксперты называли экономическое положение Великобритании самым сложным за последние 70 лет. Объем госдолга приближается к 100%, а ВВП растет небольшими темпами, отмечал директор Institute for Fiscal Studies Пол Джонсон.

В стране действуют высокие процентные ставки: Банк Англии повышал их 14 раз с декабря 2021 года по август 2023-го — скачок составил с 0,1 до 5,25%.

На фото: сатирическое изображение Сунака на диджейском сете Fatboy Slim на фестивале Glastonbury, 30 июня 2024.

За полтора месяца до выборов опросы показывали, что оппозиция вдвое опережала партию власти.
Фото: Alastair Grant / Getty Images

За полтора месяца до выборов опросы показывали, что оппозиция вдвое опережала партию власти.

&laquo;На самом деле Риши Сунак мало что мог сделать, кроме значительного снижения инфляции,&nbsp;&mdash; сказал источник РБК в Вестминстере.&nbsp;&mdash; Главными проблемами, с которыми он столкнулся, стали рост стоимости жизни и нерациональные меры по контролю над миграцией&raquo;.&nbsp;
Фото: Carl Court / Getty Images

«На самом деле Риши Сунак мало что мог сделать, кроме значительного снижения инфляции, — сказал источник РБК в Вестминстере. — Главными проблемами, с которыми он столкнулся, стали рост стоимости жизни и нерациональные меры по контролю над миграцией». 

По итогам выборов консерваторы&nbsp;получили 121 место в парламенте и потеряли 250, а лейбористы получили 412&nbsp;(у них прибавилось 211 мандатов).&nbsp;Сунак признал поражение тори на выборах и поздравил лидера лейбористов Кира Стармера.&nbsp;
Фото: Claudia Greco / Reuters

По итогам выборов консерваторы получили 121 место в парламенте и потеряли 250, а лейбористы получили 412 (у них прибавилось 211 мандатов). Сунак признал поражение тори на выборах и поздравил лидера лейбористов Кира Стармера. 

Король Великобритании Карл III принял отставку Сунака и назначил премьером Стармера.&nbsp; Стармер возглавляет партию лейбористов с 2020 года. По образованию он юрист, с 2008 по 2013 год был генпрокурором Англии и Уэльса. В политику пришел в 2015-м, когда был избран&nbsp;в палату общин. В 2016 году тогдашний лидер лейбористов Джереми Корбин назначил его теневым министром по выходу Великобритании из Евросоюза. Эту должность в оппозиционном &laquo;правительстве в ожидании&raquo; Стармер занимал до 2020 года, когда победил на внутрипартийных выборах и занял место Корбина.
Фото: Kevin Coombs / Reuters

Король Великобритании Карл III принял отставку Сунака и назначил премьером Стармера. 

Стармер возглавляет партию лейбористов с 2020 года. По образованию он юрист, с 2008 по 2013 год был генпрокурором Англии и Уэльса. В политику пришел в 2015-м, когда был избран в палату общин. В 2016 году тогдашний лидер лейбористов Джереми Корбин назначил его теневым министром по выходу Великобритании из Евросоюза. Эту должность в оппозиционном «правительстве в ожидании» Стармер занимал до 2020 года, когда победил на внутрипартийных выборах и занял место Корбина.

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мультимедиа Риши Сунак премьер-министр отставка Великобритания
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