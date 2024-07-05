Чем запомнился Риши Сунак на посту премьера Великобритании. Фоторепортаж
После поражения консерваторов и победы лейбористов на выборах в парламент Великобритании премьер Риши Сунак подал в отставку. Чем он запомнился на этом посту — в фотогалерее РБК
Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании в октябре 2022 года отставки Лиз Трасс. Она занимала пост рекордно короткий для страны срок — 45 дней. Причиной стал неудачный план Трасс по спасению экономики.
Сунак стал единственным кандидатом на пост премьера: за него не стал бороться ни бывший глава правительства Борис Джонсон, ни министр обороны Бен Уоллес, который считался у букмекеров одним из фаворитов.
Сунак был министром финансов в кабинете Джонсона. Мультимиллионер индийского происхождения выиграл гонку за место лидера консервативной партии и пост премьера автоматически после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт добровольно сошла с дистанции.
Сунак считается самым богатым членом британского парламента. Вместе с супругой они входят в список богатейших людей Соединенного Королевства. Его жена Акшата Мурти — дочь миллиардера.
Сунак поддерживал решение Великобритании выйти из Евросоюза. Однако Brexit не остановил миграцию — она выросла: место европейцев заняли выходцы из Африки и Азии.
В апреле 2024 года Палата лордов одобрила вызвавший много споров закон о депортации нелегальных мигрантов в Руанду.
Премьер-министр Риши Сунак заявил, что депортации начнутся через 10–12 недель, — правительство зафрахтовало коммерческие чартерные авиарейсы и выделило персонал, который будет сопровождать беженцев в Руанду. «Никаких «если», никаких «но». Эти рейсы полетят в Руанду», — сказал он.
Однако первый запланированный рейс в Руанду был сорван временным запретом Европейского суда по правам человека за несколько минут до взлета.
Впрочем, еще в апреле Сунак допустил, что Великобритания может выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ для борьбы с нелегальной миграцией. «Я считаю, что безопасность границ и борьба с нелегальной миграцией важнее, чем наше членство в любом иностранном суде», — пояснил он.
Другим активным направлением работы Сунака была Украина. Премьер прибыл в республику меньше чем через месяц после назначения и почти сразу заявил, что Киев может рассчитывать на солидарность и поддержку Великобритании.
При Сунаке Великобритания неоднократно передавала Украине военную помощь, в том числе первой из западных стран поставила дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Всего с февраля 2022 года Лондон обещал выделить Киеву почти £12 млрд ($14,8 млрд), из которых £7 млрд — военная поддержка, а остальное — гуманитарная и экономическая.
Сунак назвал поддержку Украины «жизненно важной для безопасности всей Европы». По его мнению, если Россия победит, ее власти «не остановятся на польской границе».
В Кремле не раз подчеркивали, что не желают воевать с НАТО, и осуждали поставки военной помощи Украине, заявляя, что они лишь затянут конфликт, но не помешают достичь целей военной операции.
В то же время Сунак выступал за завершение конфликта, но заявлял, что считает «нечестным» подталкивать Украину к переговорам с Россией.
Великобритания при Сунаке первой из стран «Большой семерки» подписала договор о гарантиях безопасности Украине. По нему королевство обязуется предоставлять ей всестороннюю помощь для защиты и восстановления территориальной целостности в международно признанных границах, «предотвращать и активно сдерживать и противодейтвовать любой военной эскалации и/или новой агрессии со стороны России», а также поддерживать интеграцию страны в евроатлантические институты, в частности, помогать с реформами и повышением совместимости ВСУ с НАТО. Соглашение также обозначает финансовые и гуманитарные обязательства Лондона.
А одна из частей посвящена действиям в случае вооруженного нападения на Украину. В течение 24 часов участники договора могут провести консультации. Лондон обязуется предоставить Киеву «скорую и постоянную помощь» и наложить на Россию экономические и другие санкции, а также проводить с украинскими властями консультации. Пункта о том, чтобы Великобритания вступила в конфликт на стороне Украины или разместила там свои войска, в соглашении нет.
В преддверии парламентских выборов эксперты называли экономическое положение Великобритании самым сложным за последние 70 лет. Объем госдолга приближается к 100%, а ВВП растет небольшими темпами, отмечал директор Institute for Fiscal Studies Пол Джонсон.
В стране действуют высокие процентные ставки: Банк Англии повышал их 14 раз с декабря 2021 года по август 2023-го — скачок составил с 0,1 до 5,25%.
На фото: сатирическое изображение Сунака на диджейском сете Fatboy Slim на фестивале Glastonbury, 30 июня 2024.
За полтора месяца до выборов опросы показывали, что оппозиция вдвое опережала партию власти.
«На самом деле Риши Сунак мало что мог сделать, кроме значительного снижения инфляции, — сказал источник РБК в Вестминстере. — Главными проблемами, с которыми он столкнулся, стали рост стоимости жизни и нерациональные меры по контролю над миграцией».
По итогам выборов консерваторы получили 121 место в парламенте и потеряли 250, а лейбористы получили 412 (у них прибавилось 211 мандатов). Сунак признал поражение тори на выборах и поздравил лидера лейбористов Кира Стармера.
Король Великобритании Карл III принял отставку Сунака и назначил премьером Стармера.
Стармер возглавляет партию лейбористов с 2020 года. По образованию он юрист, с 2008 по 2013 год был генпрокурором Англии и Уэльса. В политику пришел в 2015-м, когда был избран в палату общин. В 2016 году тогдашний лидер лейбористов Джереми Корбин назначил его теневым министром по выходу Великобритании из Евросоюза. Эту должность в оппозиционном «правительстве в ожидании» Стармер занимал до 2020 года, когда победил на внутрипартийных выборах и занял место Корбина.