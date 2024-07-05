FT узнала, что в ДРК отменили продажу рудника Китаю под давлением США

Активы, которые китайская Norinco стремится приобрести у Chemaf, включают два рудника. Госкомпания в ДРК Gecamines 1 июля сообщила, что ее правление наложило вето на сделку

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Вашингтон вмешался в сделку по продаже медного рудника в Демократической Республике Конго (ДРК) китайской Norinco, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Американские чиновники призвали государственную горнодобывающую компанию Gecamines, которая выдает разрешения на разработку месторождений, пересмотреть продажу ряда активов частной компании Chemaf Resources, поддерживаемой сингапурской трейдерской компанией Trafigura, Norin Mining, дочерней структуре китайской группы. Так, в 2022 году Trafigura предоставила Chemaf кредит в размере $600 млн в обмен на права на продажу гидроксида кобальта и остается крупнейшим кредитором компании.

О сделке было объявлено на прошлой неделе. Активы, которые Norinco надеется приобрести у Chemaf, включают два рудника, Mutoshi и Etoile, на юге ДРК, а также несколько других лицензий на добычу полезных ископаемых.

FT пишет, что этот шаг является частью усилий США по улучшению доступа к металлам для дружественных для Вашингтона компаний на фоне растущей конкуренции между Западом и Китаем за контроль над полезными ископаемыми, необходимыми для инфраструктуры экологически чистой энергетики. Кобальт и медь являются жизненно важными металлами для военной техники, поскольку они используются в жаропрочных сплавах для реактивных истребителей, а также в электропроводке и боеприпасах, отмечает издание.

На своем сайте Norinco указывает, что работает в оборонной промышленности и при этом активно занимается разведкой, разработкой, добычей и торговлей ресурсами в других странах. В 2023 году группа сообщила, что ее выручка от продаж составила 250 млрд юаней ($34 млрд), а общий объем зарубежных инвестиций — более $19,8 млрд. По данным FT, у компании уже есть два медно-кобальтовых рудника на юго-востоке ДРК. В отчете ООН за 2020 год, на который ссылается издание, было установлено, что Norinco была в числе китайских компаний, которые поставляли оружие в ДРК по меньшей мере восемь раз в период с 2015 по 2019 год. Минфин США запретил американским компаниям или частным лицам владеть акциями Norinco с 2020 года.

Gecamines заявила, что ее должны были проинформировать о сделке заранее и что любое изменение «прямого или косвенного» контроля не могло произойти без ее одобрения. Госкомпания 1 июля сообщила, что ее правление наложило вето на сделку Chemaf с китайской компанией, узнав о ней из СМИ. Источник, близкий к Gecamines, рассказал FT, что госкомпания действовала для защиты своих договорных прав и оценки наилучших вариантов развития проекта.

Chemaf в свою очередь заявила, что уведомила Gecamines до объявления о продаже и пока не получала писем от госкомпании. В компании добавили, что уже получили одобрение от министра горнорудной промышленности ДРК Кизито Пакабомбы.