В ДР Конго заявили об участии американцев и британца в попытке переворота
В попытке государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК) участвовали не только конголезцы, но и иностранцы, в том числе несколько американцев и «натурализованный британец». Об этом в эфире национального телевидения объявил генерал Сильвен Экенге, официальный представитель Вооруженных сил республики, передает AFP.
Со слов Экенге, переворот пытались совершить представители «нескольких национальностей». Четверых из них, включая предполагаемого лидера — Кристиана Малангу, натурализованного американца конголезского происхождения, убили. Еще 40 человек арестованы, сейчас их допрашивают.
Утром 19 мая в столице страны Киншасе возле резиденции президента Феликса Чисекеди раздалась стрельба. В соцсетях распространились видеозаписи, на которых люди в военной форме, собравшиеся у здания, размахивали флагами Заира (название страны во времена правления Мобуту Сесе Секо, который был президентом в 1965-1997 годах). Они скандировали «Да здравствует Заир, да здравствуют дети Мобуту» и «Феликс пал».
Вооруженные люди напали на резиденцию кандидата на должность главы Национальной ассамблеи Виталя Камерхе, но их остановила охрана. Камерхе и его родственники не пострадали, но были убиты двое полицейских. По словам Экенге, нападавшие также намеревались атаковать дома премьер-министра ДР Конго Джудит Суминвы Тулуки, которая заняла эту должность в апреле, и министра обороны Жан-Пьера Бембы, но безуспешно. «Государственный переворот был пресечен в зародыше силами обороны и безопасности», — заявил он ранее.
Впервые, как сообщил Экенге агентству Reuters, Маланга предпринял попытку переворота в 2017 году, но и тогда ее удалось предотвратить. Маланге был 41 год, Euronews называет его лидером конголезской оппозиции. В 2017 году он провозгласил себя лидером «правительства Нового Заира в изгнании».
Посол США Люси Тэмлин написала в своем X (бывшая Twitter), что «очень обеспокоена» сообщениями о причастности американских граждан к происходящему. Она заверила, что Вашингтон сотрудничает с властями ДР Конго. Дипмиссия ранее выпустила предупреждение для своих граждан о «продолжающейся активности» в Киншасе и стрельбе в этом районе.
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