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Военная операция на Украине ,  
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Авиация начала уничтожать цели над акваторией Севастополя

Развожаев: авиация ВКС России уничтожает воздушные цели в акватории Севастополя
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога над Севастополем была объявлена в 10:19 мск. Спустя час Развожаев сообщил о работе авиации по воздушным целям вдали от берега, призвав жителей оставаться в укрытиях
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская авиация работает по уничтожению воздушных целей на «значительном расстоянии» от берега в акватории Севастополя, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — написал он.

Воздушная тревога над Севастополем была объявлена в 10:19 мск. Спустя 30 минут Развожаев призвал жителей срочно проследовать в укрытия и не оставаться на открытом пространстве. О работе авиации он сообщил в 11:23. В 11:54 Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги.

Развожаев сообщил, что Севастополь дважды атаковали ракеты-обманки
Политика

С начала спецоперации Крым, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, регулярно подвергается атакам дронов и ракетным ударам. Только накануне Развожаев сообщал, что на Севастополь дважды направляли ракеты-обманки. «Это были ложные ракеты, запускались так называемые обманки, поэтому ПВО не работала. Но понятно, что бдительность сейчас повышенная», — сказал он.

Одна из крупнейших атак на регион произошла 23 июня — тогда город атаковали пять американских ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Как уточняли в российском Минобороны, четыре ракеты сбили, но одна из ракет из-за «воздействия средств ПВО» отклонилась от траектории полета и взорвалась. Осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Севастополь Воздушная тревога Михаил Развожаев авиация Крым ракеты
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