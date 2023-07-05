В Макеевке нефтебаза загорелась после обстрела

Из-за обстрела также оказался обесточенным поселок Крупской, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров

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Нефтебаза попала под обстрел в Макеевке в ДНР, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров в своем телеграм-канале.

«В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировано возгорание нефтебазы», — написал он.

Из-за обстрела поселок Крупской частично обесточен.

Накануне вечером по Червоногвардейскому району дважды выпустили по пять снарядов калибром 155 мм. По городу также был нанесен удар двумя снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО). При обстреле один человек погиб, более 40 получили ранения, в том числе двое детей, сообщал Ключаров. Кроме того, повреждения получили 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта, 13 объектов социальной сферы, девять медицинских учреждений и две пожарные части.

5 июля был нанесен удар, предположительно, ракетами Storm Shadow по зданию администрации Волновахи в ДНР, повреждения получил один из этажей левого крыла, сообщил мэр Константин Зинченко. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, три сотрудника получили незначительные ранения.