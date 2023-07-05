Число пострадавших при обстреле Макеевки выросло до 41

Число пострадавших в результате обстрела Макеевки в ДНР выросло до 41

Последствия обстрела Макеевки (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР увеличилось до 41, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшнюю минуту [пострадал] 41 человек. Двое детей пострадали — 2009 года рождения и 2014 года рождения. Это легкие ранения осколками стекла. Погиб один мужчина, 1962 года рождения», — сказал Ключаров.

По его словам, повреждены 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта, 13 объектов социальной сферы, девять медицинских учреждений и две пожарные части.

Удар по Макеевке, восточному пригороду Донецка, был нанесен вечером 4 июля. Совместный центр контроля и координации (СЦКК) ДНР сообщил, что по Червоногвардейскому району дважды выпустили по пять снарядов калибром 155 мм, также по городу ударили два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

В тот же день под обстрел попал Донецк. По словам мэра Алексея Кулемзина, в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города, а также поселков Еленовка и Александровка за сутки (с 9:00 4 июля до 9:00 5 июля) было выпущено 198 снарядов калибром 152 и 155 мм и две ракеты из РСЗО.