Число пострадавших при обстреле Макеевки выросло до 41

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 97,74 (+0,48) Инвестиции, 04 июл, 16:22 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 89,55 (+0,22) Инвестиции, 04 июл, 16:22
В Крыму сообщили об устранении пробки на мосту со стороны Кубани Общество, 14:15
Магазины, кафе и другие услуги: кварталы рядом с торговыми центрами РБК и ПИК, 14:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:11
Таможня Германии раскрыла основания для ареста личных автомобилей россиян Политика, 14:08
Кремль пообещал «своевременно» сообщить о решении по зерновой сделке Политика, 13:57
Капитальный ремонт: кому можно не платить взносы в фонд Недвижимость, 13:51
Кадры со врезавшимся в пирс теплоходом в Ярославле Общество, 13:49
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
МИД обвинил ЮНЕСКО в сокрытии вывезенных с Украины ценностей Политика, 13:46
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 13:45
Курс юаня вырос до ₽12,5 впервые с апреля 2022 года Инвестиции, 13:41
Лучше ресторанов, чем в России, в мире нет. Верен ли этот тезис Pro, 13:40
«Кинопоиск» покажет анимационный фильм «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки Life, 13:25
«Время золотой лихорадки прошло»: как селлерам выжить на маркетплейсах Тренды, 13:24
В Кремле ответили на публикации о предостережении Путину от Си Цзиньпина Политика, 13:18

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Военная операция на Украине ,  
0 

Число пострадавших при обстреле Макеевки выросло до 41

Число пострадавших в результате обстрела Макеевки в ДНР выросло до 41
Последствия обстрела Макеевки
Последствия обстрела Макеевки (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Число пострадавших при обстреле Макеевки в ДНР увеличилось до 41, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров в эфире телеканала «Россия 24».

«На сегодняшнюю минуту [пострадал] 41 человек. Двое детей пострадали — 2009 года рождения и 2014 года рождения. Это легкие ранения осколками стекла. Погиб один мужчина, 1962 года рождения», — сказал Ключаров.

По его словам, повреждены 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта, 13 объектов социальной сферы, девять медицинских учреждений и две пожарные части.

Удар по Макеевке, восточному пригороду Донецка, был нанесен вечером 4 июля. Совместный центр контроля и координации (СЦКК) ДНР сообщил, что по Червоногвардейскому району дважды выпустили по пять снарядов калибром 155 мм, также по городу ударили два снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

В тот же день под обстрел попал Донецк. По словам мэра Алексея Кулемзина, в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города, а также поселков Еленовка и Александровка за сутки (с 9:00 4 июля до 9:00 5 июля) было выпущено 198 снарядов калибром 152 и 155 мм и две ракеты из РСЗО.

Число пострадавших при обстреле Макеевки выросло до 41
Число пострадавших при обстреле Макеевки выросло до 41

Читайте на РБК Pro
Муж постоянно в компьютерных играх. Как сохранить отношения
У вас идет выездная налоговая проверка. Что надо знать о своих правах
Вы хотите торговать на нескольких маркетплейсах сразу: к чему готовиться
Амбициозный план: как мидл-менеджеру занять топовую позицию
Теги
Макеевка ДНР обстрел пострадавшие

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Число пострадавших после обстрела Макеевки увеличилось до 36
Политика
Пушилин заявил о 25 раненых после обстрела ВСУ Макеевки
Политика
Путин заявил, что «вся страна переживает» из-за гибели военных в Макеевке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter