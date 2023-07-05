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Мэр Волновахи сообщил об ударе по администрации города

Мэр Волновахи Зинченко: ВСУ нанесли удар по администрации города, повреждено одно крыло
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зданию администрации Волновахи в Донецкой народной республике (ДНР), повреждения получил один из этажей левого крыла. Об этом сообщил ТАСС мэр города Константин Зинченко.

«Попадание в здание администрации. Пострадавших нет, левое крыло разрушено. Предварительно, [применялись ракеты] Storm Shadow», — сказал он.

Позднее врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что погибших при ударе по зданию нет, но три сотрудника администрации получили незначительные травмы, передает «РИА Новости».

Об обстреле города Волноваха двумя снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) около 18:00 мск сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Удары, по его информации, наносили со стороны города Селидово, который находится в 60 км к северу от Волновахи.

Сама Волноваха расположена между Донецком и Мариуполем — в 35 км к юго-западу от первого и в 43 км к северу от последнего. Минобороны России сообщило о переходе города под контроль российской армии 11 марта 2022 года.

Волноваха не раз попадала под обстрел с начала российской спецоперации. В середине июня при ударе по городу пострадали около 20 мирных жителей. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, ВСУ обстреляли жилой квартал из реактивных систем залпового огня западного производства. Прилеты зафиксировали около автобусной остановки, школы и гуманитарного склада.

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Мэр Волновахи сообщил об ударе по администрации города
Мэр Волновахи сообщил об ударе по администрации города

Теги
Волноваха ДНР ВСУ Украина

Встреча с
Игорем Шуваловым

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