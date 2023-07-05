Беглому банкиру Аблязову предписали покинуть Францию

В Казахстане Аблязов заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство, еще один приговор касается создания преступного сообщества, хищений и отмывания денег. В России экс-банкиру назначили 15 лет за хищение почти 60 млрд руб.

Мухтар Аблязов (Фото: MuhtarAblazov / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Французские власти потребовали от бывшего руководителя казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова покинуть страну в течение 30 дней. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена). Выдачи Аблязова одновременно добиваются Казахстан, Россия и Украина. В Европе бывший банкир находится более десяти лет.

«Мне дали 30 дней покинуть Францию. Я подаю в суд», — написал Аблязов.

Экс-банкир также разместил на своей странице видеообращение, в котором заявил, что ранее получил политическое убежище во Франции (Le Figaro в прошлом декабре писала, что решением французского суда статус беженца был отозван), а сейчас не имеет ни визы, ни паспорта, чтобы уехать, приводит перевод его слов портал «Курсив». Кроме того, Аблязов заявил, что в ближайшее время в отношении него во Франции возобновятся судебные слушания и на это время ему запрещено покидать страну. Разбирательства во французском суде по эпизодам о злоупотреблении полномочиями и отмывании денег решили возобновить в конце мае.

Аблязов покинул Казахстан в 2009 году, после того как ранее возглавляемый им БТА Банк признали банкротом и национализировали. Сначала в Казахстане экс-банкира заочно приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о создании преступного сообщества, растрате чужого имущества, легализации средств, полученных преступным путем, злоупотреблении полномочиями, а потом дали ему пожизненный срок по обвинению в убийстве бывшего главы банка Ержана Татишева.

В конце 2020 года Таганский суд Москвы заочно приговорил Аблязова к 15 годам колонии по делу о хищении почти 60 млрд руб. На Украине экс-банкира обвиняют в хищении $400 млн. У Казахстана нет соглашения об экстрадиции с Францией, в то же время такой договор есть у французской стороны с российской и украинской.

Еще в 2015 году тогдашний премьер-министр Франции Манюэль Вальс подписал решение о выдаче Аблязова России, но позднее Государственный совет страны отменил это решение, увидев в запросе «преследование политических целей». Генпрокуратура России после этого заявила, что Париж нарушил «принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления».