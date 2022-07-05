В Польше разрешили принудительное управление в компаниях под санкциями

Такое управление будет вводиться для подготовки компаний к дальнейшей продаже, которая будет возможна по решению суда. Под польскими санкциями находятся более 30 российских компаний

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В Польше приняли поправки к закону о санкциях: теперь в стране появится институт принудительного управления попавшими под ограничения компаниями в целях их подготовки к дальнейшей продаже, сообщает издание Gazeta Olsztynska.

Согласно документу, в подсанкционных компаниях будет создаваться временная администрация, кроме того, будут разрабатываться меры для оказания финансовой поддержки работников. Администрация будет готовить компании к продаже. По польскому законодательству продажа может осуществляться с согласия владельцев, однако в данном случае решение о продаже сможет принимать суд.

Если продаваемая компания находится под управлением работников или учреждена ими, они будут иметь преимущество перед другими покупателями. Кроме того, если сотрудники будут владеть компанией более чем на 50%, то они получат право приобрести ее у администрации в принудительном порядке.

Закон также предусматривает возможность экспроприации компании за компенсацию в том случае, если это будет необходимо в интересах государства.

Польша ввела санкции против России в апреле этого года. В списке оказались российские бизнесмены и компании: среди них — основатель UC Rusal Олег Дерипаска; совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман; владелец «Северстали» Алексей Мордашов и еще 11 человек; «Газпром», НОВАТЭК, КамАЗ, «Лаборатория Касперского», «ФосАгро» — всего три десятка компаний.

Как указывает Gazeta Olsztynska, ограничения подразумевают заморозку финансовых и экономических ресурсов, лишение возможности получать государственный заказ в Польше, а в отношении людей также нежелательность пребывания на территории страны.

Президент России Владимир Путин называл санкции, которые ввели западные страны против России, бездумными и безумными. Он указал, что таким образом зарубежные государства пытались «смять экономику России», но у них «не получилось».