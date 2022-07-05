Война санкций ,
0
Великобритания запретила импорт оружия из Белоруссии
Великобритания запретила поставки оружия и связанных с ним материалов из Белоруссии, сообщается на сайте правительства страны.
«Импорт оружия и связанных с ним материалов <...> запрещается. Запрет распространяется на товары, произведенные в Белоруссии или отправленные из нее. Это означает, что даже если непосредственным местом отгрузки товаров была не Белоруссия, запрет все равно может применяться», — говорится в заявлении.
Материал дополняется.