Великобритания запретила импорт оружия из Белоруссии

Великобритания запретила поставки оружия и связанных с ним материалов из Белоруссии, сообщается на сайте правительства страны.

«Импорт оружия и связанных с ним материалов <...> запрещается. Запрет распространяется на товары, произведенные в Белоруссии или отправленные из нее. Это означает, что даже если непосредственным местом отгрузки товаров была не Белоруссия, запрет все равно может применяться», — говорится в заявлении.

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