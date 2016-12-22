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Финские СМИ узнали о переносе места проведения встречи Путина и Трампа
Политика, 16:44
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Финские СМИ узнали о переносе места проведения встречи Путина и Трампа
По данным газеты Helsingin Sanomat, правительственная резиденция Кёнигштедт более не рассматривается в качестве места проведения саммита, так как она чересчур мала и расположена слишком далеко от Хельсинки
Владимир Путин и Дональд Трамп. Ноябрь 2017 года (Фото: Jorge Silva / Reuters)

Вилла Кёнигштедт на берегу реки Вантаа более не рассматривается в качестве места проведения саммита президентов России и США, сообщает со ссылкой на свои источники финская газета Helsingin Sanomat («Новости Хельсинки»). По данным издания, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет непосредственно в столице Финляндии.

Helsingin Sanomat отмечает, что построенная в начале XIX века и выкупленная государством в 1961 году вилла Кёнигштедт вполне соответствует требованиям безопасности. Она является правительственной резиденцией и неоднократно использовалась для проведения переговоров и официальных встреч, однако для российско-американского саммита она, как отмечает газета, слишком мала.

Еще одним недостатком Кёнигштедт источники Helsingin Sanomat называют ее удаленность от финской столицы. Вилла расположена к северу от Хельсинки, так что аэропорт Хельсинки-Вантаа остается между ними. Helsingin Sanomat отмечает, что при таком раскладе президентам и сопровождающим их лицам не нужно будет даже заезжать в Хельсинки — после прилета в Вантаа им достаточно будет доехать до Кёнигштедт, а затем тем же путем вернуться обратно. Между тем финские власти и мэрия Хельсинки, по данным Helsingin Sanomat, хотят использовать саммит для рекламы столицы.

Какое именно место в Хельсинки будет выбрано для саммита, как отмечается в статье Helsingin Sanomat, пока не известно. Источники издания пояснили, что МИД Финляндии, возможно, предложит США и России несколько вариантов, а гости могут либо выбрать один из них, либо предложить свой. Собеседники газеты отмечают, что окончательный выбор может быть сделан в последний момент.

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В МИД Финляндии Helsingin Sanomat заявили, что за официальными комментариями о выборе места для саммита необходимо обращаться в администрацию главы государства. Представитель президентской пресс-службы Катри Макконен сказала, что никакой новой информации на этот счет пока нет.

​​Возможным вариантом места для саммита в Helsingin Sanomat считают расположенный на берегу Финского залива отель, рядом с которым журналистами был замечен автомобиль посольства США. Впрочем, газета признает, что отель может быть лишь местом проведения предваряющих саммит встреч.

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Двусторонние саммиты с участием лидеров США и СССР (или России) проводились в Хельсинки дважды. В сентябре 1990 года президент Джордж Буш-старший встречался в столице Финляндии с президентом СССР Михаилом Горбачевым, а в марте 1997 года в Хельсинки пообщались президент США Билл Клинтон и президент России Борис Ельцин. В 1990 году встречи проходили в Президентском дворце, в самом центре Хельсинки, а в 1997-м — в «Мянтюниеми», другой официальной резиденции главы Финляндии, на окраине столицы.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Хельсинки , Финляндия , Дональд Трамп , Владимир Путин
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