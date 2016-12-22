СМИ назвали наиболее подходящее место для встречи Путина и Трампа

Наиболее вероятным местом встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа является поместье Кенигстед, расположенное недалеко от Хельсинки, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Издание отмечает, что усадьба являлась местом ряда важных для мировой политики встреч. Она принимала в своих стенах делегации России, Северной Кореи и США.
По данным газеты, поместье Кенигстед используют финские министры, канцлер юстиции, бюро и генеральный секретарь парламента, главы министерств, центральные правительственные учреждения, высший административный суд и Верховный суд.
Поместье расположено на берегах реки Вантаа и занимает 35 акров земли. Его также окружают лес на севере, западе и востоке. Такое расположение не позволяет посторонним людям приблизится к нему, и особняк считается хорошо защищенным местом.
В 1511 году владельцем поместья был тогдашний губернатор Хельсинки Олав Нильссон. В XX веке особняк принадлежал барону Густаву Вреде. Однако впоследствии его вдова Аста Вреде продала усадьбу финскому правительству в 1961 году.
Встреча президентов России и США состоится 16 июля в Хельсинки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это место удобным для обеих сторон.