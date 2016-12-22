Россия предложила лишить США права на проведение спортивных соревнований

Россия расценивает визовые ограничения для российских спортсменов как попытку избавиться от сильных соперников и изолировать Россию. «Наказать» Вашингтон за дискриминацию МИД предлагает лишением права на проведение соревнований

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский МИД обратился к международным спортивным организациям с призывом отказаться от предоставления США права на проведение соревнований. Задержки с выдачей виз спортсменам могут свидетельствовать о попытке нечестной конкуренции, предположила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова пояснила, что к настоящему моменту процесс выдачи виз в США для россиян фактически оказался заблокирован. «Срок ожидания визовых собеседований, на которые в обязательном порядке вызывают большинство категорий россиян, собирающихся поехать в Америку, с апреля растянут до 300 дней, то есть составляет десять месяцев, и записаться невозможно. Иначе говоря, обращаться совершенно бесполезно», — описала ситуацию Захарова.

По ее словам, с проблемами при въезде в США сталкиваются и российские спортсмены, приглашенные на международные соревнования. Так, в визовых собеседованиях было отказано сборной России по вольной борьбе и командам по конному и парусному спорту. «Им было отказано в назначении заблаговременных визовых собеседований, хотя они направили необходимые документы в американское посольство в Москве за три-четыре месяца до соответствующих турниров», — рассказала Захарова.

Происходящее представитель МИДа назвала «явным и грубым нарушением со стороны США своих обязательств в качестве принимающего государства». «Невыдача американских виз нашим спортсменам, имеющим официальные приглашения на подобные мероприятия, — очевидная дискриминация спортсменов, страны и, конечно, удар по международному спорту. Не знаем, чего тут больше — стремления избавиться от сильных соперников и подыграть собственным атлетам или желания «изолировать» Россию, которое все еще испытывают некоторые политики в Вашингтоне», — сказала она.

Захарова предупредила, что такая позиция может привести к изоляции самих США в спортивном мире. «Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздерживаться от предоставления США права на проведение соревнований. Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику», — озвучила Захарова обращение МИДа.

В апреле с проблемами при получении американских виз, помимо спортсменов, столкнулись артисты Большого театра. Американская иммиграционная служба не разрешила въезд приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Иммиграционные чиновники сочли, что артисты не являются членами труппы.

Сложности с получением американских виз испытали и пилоты «Аэрофлота» — единственной авиакомпании, осуществляющей регулярные прямые полеты между двумя странами. В апреле 2018 года «Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс с жалобой на то, что в посольстве США перестали выдавать визы для персонала воздушных судов, следующих в США. В МИДе предупредили, что эта ситуация может привести к прекращению регулярного авиасообщения с Соединенными Штатами.

Генконсул США Лоуренс Тоби объяснил «визовый кризис» массовой высылкой американских дипломатов из России в 2017 году. Из-за этого диппредставительствам не хватает персонала для обработки запросов на разрешения во въезде. Генконсул подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает визовые ограничения в качестве метода давления на россиян.