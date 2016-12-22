ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,65 62,69 EUR Нал. 74,53 73,28 USD Бирж. 63,10 -0,14 EUR Бирж. 73,68 +0,02 USD ЦБ. 63,26 +0,03 EUR ЦБ. 73,96 +0,25 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6474,10 -226,00 IMOEX 2346,86 +1,86% RTSI 1171,64 +2,10% Brent 78,19 +0,23% DJIA 24286,55 +0,46% Nasdaq 7559,00 +0,75%
Россия предложила лишить США права на проведение спортивных соревнований
Лента новостей
Все несиловые ведомства откажутся от функций бухучета 21:16, Экономика Россия предложила лишить США права на проведение спортивных соревнований 21:12, Политика ДНР и ЛНР ответили на слова Тимошенко о желании Порошенко сорвать выборы 20:54, Политика В США рассекретили более 250 видеозаписей ядерных взрывов 20:51, Общество В Мексике из-за взрыва пиротехники погибли более 10 человек 20:48, Общество Путин призвал правительство помнить о не чувствующих улучшений россиянах 20:41, Политика Марадона извинился за критику судьи из США на матче Колумбия — Англия 20:35, Общество Суд в Чечне отказался перенести в другой регион рассмотрение дела Титиева 20:34, Общество Против россиянина возбудили уголовное дело за неправильный ввоз Teslа 20:19, Общество Бизнес-омбудсмен Титов предложил ликвидировать Пенсионный фонд 20:10, Экономика УЕФА разрешил проводить четвертую замену в Лиге чемпионов и Лиге Европы 20:09, Спорт Полиция назвала способ нового отравления «Новичком» под Солсбери 20:08, Общество В Киеве назвали два «идеальных» плана развития ситуации в Донбассе 20:05, Политика Математик против экспертов: кто выйдет в ¼ финала ЧМ-2018 20:00, Спецпроект РБК Спорт Три человека погибли в результате стрельбы в Лос-Анджелесе 19:54, Общество В Siemens ответили на слова Мордашова о выходе «Силовых машин» из СП 19:41, Бизнес Путин поручил проверить контролирующие качество зерна ведомства 19:31, Политика Повторное заражение: что известно об очередном отравлении «Новичком» 19:27, Политика В Таиланде перевернулись два судна с туристами 19:20, Общество 10 тысяч километров стритфуда: где попробовать все кухни России 19:13, РБК и ГАЗ «Радио Свобода» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах 19:07, Общество США подтвердили встречу Путина и Трампа один на один 19:03, Политика «Лондон русский. Бизнес»: Любовь Дуйко о российских капиталах в Британии 19:00, Бизнес  Россия на пенсии: как различается положение пенсионеров в стране 18:56, Экономика Казначейство не будет обслуживать гособоронзаказ Минобороны 18:55, Финансы Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 18:50, Спецпроект РБК Спорт Кавказский путь: зачем Рамзану Кадырову скоростная магистраль в Грозный 18:49, Мнение Роскомнадзор потребовал у «Яндекса» объяснить выдачу в поиске Google Docs 18:48, Технологии и медиа
Россия предложила лишить США права на проведение спортивных соревнований
Политика, 21:12
0
Россия предложила лишить США права на проведение спортивных соревнований
Россия расценивает визовые ограничения для российских спортсменов как попытку избавиться от сильных соперников и изолировать Россию. «Наказать» Вашингтон за дискриминацию МИД предлагает лишением права на проведение соревнований
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский МИД обратился к международным спортивным организациям с призывом отказаться от предоставления США права на проведение соревнований. Задержки с выдачей виз спортсменам могут свидетельствовать о попытке нечестной конкуренции, предположила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова пояснила, что к настоящему моменту процесс выдачи виз в США для россиян фактически оказался заблокирован. «Срок ожидания визовых собеседований, на которые в обязательном порядке вызывают большинство категорий россиян, собирающихся поехать в Америку, с апреля растянут до 300 дней, то есть составляет десять месяцев, и записаться невозможно. Иначе говоря, обращаться совершенно бесполезно», — описала ситуацию Захарова.

По ее словам, с проблемами при въезде в США сталкиваются и российские спортсмены, приглашенные на международные соревнования. Так, в визовых собеседованиях было отказано сборной России по вольной борьбе и командам по конному и парусному спорту. «Им было отказано в назначении заблаговременных визовых собеседований, хотя они направили необходимые документы в американское посольство в Москве за три-четыре месяца до соответствующих турниров», — рассказала Захарова.

Происходящее представитель МИДа назвала «явным и грубым нарушением со стороны США своих обязательств в качестве принимающего государства». «Невыдача американских виз нашим спортсменам, имеющим официальные приглашения на подобные мероприятия, — очевидная дискриминация спортсменов, страны и, конечно, удар по международному спорту. Не знаем, чего тут больше — стремления избавиться от сильных соперников и подыграть собственным атлетам или желания «изолировать» Россию, которое все еще испытывают некоторые политики в Вашингтоне», — сказала она.

Захарова предупредила, что такая позиция может привести к изоляции самих США в спортивном мире. «Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздерживаться от предоставления США права на проведение соревнований. Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику», — озвучила Захарова обращение МИДа.

В апреле с проблемами при получении американских виз, помимо спортсменов, столкнулись артисты Большого театра. Американская иммиграционная служба не разрешила въезд приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Иммиграционные чиновники сочли, что артисты не являются членами труппы.

Сложности с получением американских виз испытали и пилоты «Аэрофлота» — единственной авиакомпании, осуществляющей регулярные прямые полеты между двумя странами. В апреле 2018 года «Аэрофлот» обратился в МИД и Минтранс с жалобой на то, что в посольстве США перестали выдавать визы для персонала воздушных судов, следующих в США. В МИДе предупредили, что эта ситуация может привести к прекращению регулярного авиасообщения с Соединенными Штатами.

Генконсул США Лоуренс Тоби объяснил «визовый кризис» массовой высылкой американских дипломатов из России в 2017 году. Из-за этого диппредставительствам не хватает персонала для обработки запросов на разрешения во въезде. Генконсул подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает визовые ограничения в качестве метода давления на россиян.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: соревнования , визы , Мария Захарова
Главное
Полиция назвала способ нового отравления «Новичком» под Солсбери Общество
Материалы по теме
МИД прокомментировал невыдачу виз США артистам Большого театра Общество
В «Аэрофлоте» подтвердили трудности с получением виз США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter