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Путин исключил перемены после президентских выборов в США

Путин: России все равно, с каким президентом США работать
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ПМЭФ-2024
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Выборы в США
Россия не считает, что что-то изменится в политике США после выборов, заявил президент. «Для нас конечный результат большого значения не имеет и мы будет работать с любым президентом, которого изберут», — сказал он
Владимир Путин&nbsp;во время встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств
Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств заявил, что России все равно, с кем работать после выборов в США.

«Я уже говорил, все восприняли мое заявление по поводу господина Байдена с усмешками, но и увидели в этом даже какой-то скрытый наезд на президента Байдена. Ну, действительно, ведь он политик старой школы. И вот то что ему не понравилось и он потом в известной степени начал меня даже атаковать, я так и думал, что так и будет. Значит, я прав, он предсказуем. <...> Но по большому счету нам все равно», — сказал Путин.

Говоря о Дональде Трампе, он напомнил, что тот, будучи президентом, начал вводить «какие-то массированные санкции» против России, а также при нем США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), притом что Трампа в США обвиняли в связях с Россией, что Путин назвал «полной чушью» и «элементом внутриполитической борьбы» в самих Соединенных Штатах.

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Фото:Paul Weaver / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия не считает, что что-то изменится в политике США после выборов, указал президент. «Мы так не думаем. Мы думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет», — добавил он.

Путин при этом отметил, что из-за внутриполитической борьбы в Штатах «они сжигают себя изнутри, свое государство, свою политическую систему», а также «свое мнимое лидерство в сфере демократии». «Ну, во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке, на основании событий которые происходили годы назад без прямых доказательств, это просто использование судебной системы в ходе внутриполитической борьбы впрямую», — пояснил он. По его словам, для России это очевидно, как и для мира. «И в самих Соединенных Штатах так считают, потому что после известного решения суда, где присяжные вынесли вердикт «виновен», рейтинг господина Трампа вырос сразу, по-моему, на 6%. И сборы сразу увеличились в его предвыборный штаб», — указал он. По мнению Путина, это говорит о том, что американцы «не верят судебной системе, а, наоборот, считают, что решение принято по политическим мотивам».

Путин также считает, что Вашингтон допускает одну ошибку за другой как в международной и внутренней политике, так и в экономической.

В то же время он подчеркнул, что Москва «смотрит на это со стороны», никогда не вмешивалась во внутриполитические процессы и не собирается этого делать.

«Для нас конечный результат большого значения не имеет и мы будет работать с любым президентом, которого изберут», — заключил Путин.

В феврале Путин заявлял, что Байден является более выгодным для России кандидатом, чем Трамп, поскольку более предсказуем. «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — говорил президент. 

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Елена Чернышова
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