Ученые в США нашли связь сердечных приступов с выборами президента

Люди с высокой чувствительностью к стрессу чаще сталкиваются с сердечными приступами в дни после президентских выборов и рождественских праздников, выяснили ученые

Фото: Paul Weaver / Keystone Press Agency / Global Look Press

Люди, страдающие от тревожности или депрессии, подвергаются более высокому риску сердечного приступа во время стрессовых событий, в том числе выборов президента, следует из результатов исследования, опубликованных Американским колледжем кардиологов.

В исследовании приняли участие порядка 18,5 тыс. человек, которые пережили острый коронарный синдром (ОКС) — уменьшенным притока крови к сердцу, в том числе сердечный приступ. Из участников исследования 1,8 тыс. человек испытали ОКС с 2000 по 2020 год.

Результаты показали, что люди, предрасположенные к стрессу, чаще сталкиваются с сердечными приступами спустя десять дней после рождества, а также пять дней после президентских выборов.

Еще одним периодом повышения риска ОКС стали пять дней после крупных спортивных событий — Супербоула и плей-оффа НБА. Исследователи сравнивали эти периоды с другими днями в году.

В 2020 году американские ученые опубликовали исследование, которое показало, что число сердечных приступов и инсультов в Калифорнии выросло на 62% после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.