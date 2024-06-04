Ученые в США нашли связь сердечных приступов с выборами президента
Люди, страдающие от тревожности или депрессии, подвергаются более высокому риску сердечного приступа во время стрессовых событий, в том числе выборов президента, следует из результатов исследования, опубликованных Американским колледжем кардиологов.
В исследовании приняли участие порядка 18,5 тыс. человек, которые пережили острый коронарный синдром (ОКС) — уменьшенным притока крови к сердцу, в том числе сердечный приступ. Из участников исследования 1,8 тыс. человек испытали ОКС с 2000 по 2020 год.
Результаты показали, что люди, предрасположенные к стрессу, чаще сталкиваются с сердечными приступами спустя десять дней после рождества, а также пять дней после президентских выборов.
Еще одним периодом повышения риска ОКС стали пять дней после крупных спортивных событий — Супербоула и плей-оффа НБА. Исследователи сравнивали эти периоды с другими днями в году.
В 2020 году американские ученые опубликовали исследование, которое показало, что число сердечных приступов и инсультов в Калифорнии выросло на 62% после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года — и республиканец Трамп, и действующий президент демократ Джо Байден намерены участвовать в них.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба