 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2024 ,  
0 

Кремль назвал идеологию ПМЭФ в 2024 году

Сюжет
ПМЭФ-2024
По словам Пескова, ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес отечественных представителей бизнеса и зарубежных предпринимателей. 17,1 тыс. человек из 136 стран подтвердили свое участие в мероприятии
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, праве и взаимовыгодной основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об идеологии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году, передает корреспондент РБК.

«Россия — это страна, которая развивается темпами выше среднемировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», — так сформулировал Песков идеологию форума.

Песков отметил, что форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, так и иностранных предпринимателей. Необходимо еще проанализировать пропорциональный состав участников — сколько иностранных, а сколько отечественных, подчеркнул он.

«Надо подождать окончания [форума]. Все ждут пленарного заседания, дискуссии с участием президента», — отметил Песков.

E-Niva на ПМЭФ 2024

ПМЭФ проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге. В мероприятии подтвердили свое участие 17,1 тыс. человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Он уточнил, что показатели участия в ПМЭФ выше, чем были в 2019 году.

4 июня помощник главы государства Юрий Ушаков сказал, что на пленарном заседании ПМЭФ выступят президент Владимир Путин, лидеры Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва. Глава государства обсудит с боливийским президентом вопрос включения страны в БРИКС, отметил Ушаков. На данный момент в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. До этого помощник президента назвал Арсе главным гостем на форуме.

Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Программа ПМЭФ состоит из четырех тематических блоков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

Ушаков назвал участников пленарного заседания с Путиным на ПМЭФ
Политика
Владимир Путин

В 2023 году ПМЭФ проходил 14–17 июня. Его главной темой было «Суверенное развитие — основа справедливого мира». Тогда в форуме приняли участие более 17 тыс. представителей из 130 стран мира.

Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Дмитрий Песков ПМЭФ идеология
Материалы по теме
В Кремле рассказали, с кем встретится Путин после заседания ПМЭФ
Бизнес
На ПМЭФ показали электрическую версию «Нивы»
Авто
Сова летит навстречу гостям: что показали компании на стендах ПМЭФ
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Роман Ротенберг заявил о возможности провести хоккейный матч в Гималаях Спорт, 15:18
В российских вузах появятся программы обучения управлению дронами Общество, 15:10
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ Политика, 15:05
Как эффективно организовать процесс внедрения ПО в компании РБК и Сфера, 15:02
Песков рассказал, зачем Путин поедет в Царское Село Политика, 14:49
В центре Петербурга автомобиль врезался в Aurus Общество, 14:47
Глава АвтоВАЗа раскрыл размер инвестиций в новую Lada Iskra Бизнес, 14:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Куда сходить в июне: посвящения Пушкину, концерты и выставки совриска Life, 14:46
Кремль усомнился в эффективности угроз США Китаю из-за поставок в Россию Политика, 14:46
Россельхознадзор изучит информацию о производителе мяса лам из Боливии Политика, 14:34
Блогер Лерчек назвала себя «амбассадором ФНС» Бизнес, 14:32
Медвежонок сорвал занятия в красноярской Академии биатлона Спорт, 14:32
Lada Iskra, «Спартак» и Hongqi LS7: все машины ПМЭФ-2024 Авто, 14:29
Кремль назвал идеологию ПМЭФ в 2024 году Политика, 14:26