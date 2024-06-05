Кремль назвал идеологию ПМЭФ в 2024 году

По словам Пескова, ПМЭФ традиционно вызывает повышенный интерес отечественных представителей бизнеса и зарубежных предпринимателей. 17,1 тыс. человек из 136 стран подтвердили свое участие в мероприятии

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Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, праве и взаимовыгодной основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об идеологии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году, передает корреспондент РБК.

«Россия — это страна, которая развивается темпами выше среднемировых. Россия констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий. И Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям», — так сформулировал Песков идеологию форума.

Песков отметил, что форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, так и иностранных предпринимателей. Необходимо еще проанализировать пропорциональный состав участников — сколько иностранных, а сколько отечественных, подчеркнул он.

«Надо подождать окончания [форума]. Все ждут пленарного заседания, дискуссии с участием президента», — отметил Песков.

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ПМЭФ проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге. В мероприятии подтвердили свое участие 17,1 тыс. человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Он уточнил, что показатели участия в ПМЭФ выше, чем были в 2019 году.

4 июня помощник главы государства Юрий Ушаков сказал, что на пленарном заседании ПМЭФ выступят президент Владимир Путин, лидеры Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва. Глава государства обсудит с боливийским президентом вопрос включения страны в БРИКС, отметил Ушаков. На данный момент в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. До этого помощник президента назвал Арсе главным гостем на форуме.

Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Программа ПМЭФ состоит из четырех тематических блоков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

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В 2023 году ПМЭФ проходил 14–17 июня. Его главной темой было «Суверенное развитие — основа справедливого мира». Тогда в форуме приняли участие более 17 тыс. представителей из 130 стран мира.