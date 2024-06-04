На пленарном заседании ПМЭФ с Путиным выступят президенты Боливии и Зимбабве

Ушаков назвал участников пленарного заседания с Путиным на ПМЭФ

На пленарном заседании 7 июня вместе с Путиным выступят президенты Боливии Луис Арсе и Зимбабве Эммерсон Мнангагва

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступит президент России Владимир Путин, а также лидеры Боливии Луис Арсе и Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков. Его слова приводит ТАСС.

«Они выступят вместе с нашим президентом, потом также вместе будут отвечать на вопросы, давать личные комментарии», — уточнил Ушаков.

По словам помощника российского президента, на полях ПМЭФ Путин обсудит с Арсе вопрос включения Боливии в БРИКС. Ушаков отметил, что с учетом российского председательства «проблема имеет особое значение». На данный момент в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия.

Помощник президента добавил, что подходы России и Боливии по ключевым вопросам международной повестки дня близки, «стороны придерживаются схожих подходов».

В частности, уточнил Ушаков, Боливия на международных площадках поддерживает российские подходы и инициативы по борьбе с героизацией нацизма, а также в вопросах международной информационной безопасности и по проблематике мирного использования космоса.

Ранее помощник президента назвал Луиса Арсе главным гостем форума.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Главной темой мероприятия заявлена «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Программа форума состоит из четырех тематических блоков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».