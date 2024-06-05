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Военная операция на Украине ,  
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После обстрела в Запорожской области погиб ребенок, пострадали 11 человек

Ребенок погиб, 11 человек пострадали при обстреле ВСУ Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинская армия обстреляла во вторник село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области, в результате погиб пятилетний ребенок, более 11 человек получили ранения
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Во время артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Запорожской области погиб пятилетний ребенок, 11 человек находятся в больницах, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, эту информацию об обстреле во вторник он получил от оперативных служб в селе Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа.

«В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет», — написал Балицкий. Еще 11 человек получили тяжелые ранения, они находятся в медицинских учреждениях, добавил он.

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Балицкий отметил, что ВСУ, предположительно, использовали кассетные снаряды. Обстрел также разрушил два частных дома и хозяйственные постройки, пострадал автотранспорт.

Населенные пункты области регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины.

Предыдущий обстрел привел к тому, что более 10 тыс. жителей города Каменка-Днепровская лишились электричества. Специалисты предприятия «Таврия-Энерго» должны были запустить электроснабжение по резервным схемам.

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Мария Гусарова
Запорожская область обстрел жертва ребенок пострадавшие
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