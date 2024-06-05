Ребенок погиб, 11 человек пострадали при обстреле ВСУ Запорожской области

После обстрела в Запорожской области погиб ребенок, пострадали 11 человек

Украинская армия обстреляла во вторник село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области, в результате погиб пятилетний ребенок, более 11 человек получили ранения

Фото: Никита Попов / РБК

Во время артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Запорожской области погиб пятилетний ребенок, 11 человек находятся в больницах, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, эту информацию об обстреле во вторник он получил от оперативных служб в селе Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа.

«В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет», — написал Балицкий. Еще 11 человек получили тяжелые ранения, они находятся в медицинских учреждениях, добавил он.

Балицкий отметил, что ВСУ, предположительно, использовали кассетные снаряды. Обстрел также разрушил два частных дома и хозяйственные постройки, пострадал автотранспорт.

Населенные пункты области регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины.

Предыдущий обстрел привел к тому, что более 10 тыс. жителей города Каменка-Днепровская лишились электричества. Специалисты предприятия «Таврия-Энерго» должны были запустить электроснабжение по резервным схемам.