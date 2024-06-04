Порядка 11 тыс. жителей Запорожской области лишились света из-за обстрела
Более 10 тыс. жителей города Каменки-Днепровской в Запорожской области лишились электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины электрической подстанции, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
«В результате атаки поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 11 тыс. абонентов», — написал он.
По словам губернатора, обстрел зафиксировали около 12:00 по местному времени, пострадавших нет.
Специалисты предприятия «Таврия-Энерго» решают вопрос электроснабжения по резервным схемам, уточнил Балицкий.
Населенные пункты области регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины.
Так, 30 мая два населенных пункта в Запорожской области почти с 2 тыс. жителей остались без света после атаки беспилотников на местную электроподстанцию. Он уточнил, что без электричества остались 1875 абонентов части города Каменка-Днепровская и села Великая Знаменка.
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