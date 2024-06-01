В селе в Запорожской области при обстреле ВСУ погибли женщина и подросток
ВСУ обстреляли село в Запорожской области, в результате погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.
Под обстрел попал частный сектор села Новогоровка Токмакского района. Как уточнил губернатор, девочка-подросток скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Ее мать погибла на месте.
Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Административный центр региона, город Запорожье, и ряд других населенных пунктов остаются под контролем украинских войск.
Населенные пункты области регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины.
30 мая два населенных пункта в Запорожской области, где проживают почти 2 тыс. жителей, остались без света после атаки беспилотников на местную электроподстанцию. На следующий день дроны ВСУ снова атаковали подстанцию. В это время там шли ремонтные работы.
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