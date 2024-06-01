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Военная операция на Украине ,  
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В селе в Запорожской области при обстреле ВСУ погибли женщина и подросток

Балицкий: при обстреле ВСУ села в Запорожской области погибли женщина и ребенок
Сюжет
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли село в Запорожской области, в результате погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, сообщил глава региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

Под обстрел попал частный сектор села Новогоровка Токмакского района. Как уточнил губернатор, девочка-подросток скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Ее мать погибла на месте.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам референдума. Административный центр региона, город Запорожье, и ряд других населенных пунктов остаются под контролем украинских войск.

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Фото:Яндекс.Карты

Населенные пункты области регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины.

30 мая два населенных пункта в Запорожской области, где проживают почти 2 тыс. жителей, остались без света после атаки беспилотников на местную электроподстанцию. На следующий день дроны ВСУ снова атаковали подстанцию. В это время там шли ремонтные работы.

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Теги
Запорожская область обстрел Евгений Балицкий ВСУ
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