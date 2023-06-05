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Гладков сообщил о 611 попаданиях в Шебекинском округе за сутки

Губернатор Гладков сообщил о 611 попаданиях снарядов в Шебекинском округе за сутки
Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона &laquo;Белгород-Арена&raquo;&nbsp;в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа
Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона «Белгород-Арена» в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

Украинские военные за сутки выпустили 611 снарядов по Шебекинскому городскому округу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также он напомнил о попытке украинских диверсантов атаковать село Новая Таволжанка. Накануне Минобороны сообщило, что попытка атаки была отбита. Гладков упомянул в сводке за сутки и обстрел рынка в Шебекино. «Имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия», — уточнил в сводке Гладков.

Материал дополняется.

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Белгородская область Шебекино обстрелы Россия ВСУ
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