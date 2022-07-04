Упавший в Таганроге на дом беспилотник был без оружия
Пожар, который возник после падения беспилотника на жилой дом в Таганроге, ликвидирован, пострадавших нет, написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Вооружения или боеприпасов на БПЛА не было, сообщил губернатор, принадлежность аппарата пока не установлена. Тип беспилотника и причины падения также пока неизвестны.
Голубев рассказал, что общая площадь пожара составила 70 кв. м, его быстро потушили.
О падении беспилотника на дом стало известно вечером 4 июля. Как ранее сообщили РБК в областном главке МЧС, кровля двухэтажного дома загорелась на площади 70 кв. м.
Таганрог расположен близ границы с ДНР примерно в 100 км восточнее Мариуполя.
После начала специальной военной операции на Украине главы приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах их территорий.