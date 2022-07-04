Губернатор Голубев: упавший на дом в Таганроге беспилотник был без вооружения

Упавший в Таганроге на дом беспилотник был без оружия

Пожар потушен, пострадавших нет, добавил Василий Голубев

Пожар, который возник после падения беспилотника на жилой дом в Таганроге, ликвидирован, пострадавших нет, написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Вооружения или боеприпасов на БПЛА не было, сообщил губернатор, принадлежность аппарата пока не установлена. Тип беспилотника и причины падения также пока неизвестны.

Голубев рассказал, что общая площадь пожара составила 70 кв. м, его быстро потушили.

О падении беспилотника на дом стало известно вечером 4 июля. Как ранее сообщили РБК в областном главке МЧС, кровля двухэтажного дома загорелась на площади 70 кв. м.

Таганрог расположен близ границы с ДНР примерно в 100 км восточнее Мариуполя.

После начала специальной военной операции на Украине главы приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах их территорий.